تكشف OSIRIS-REx عن مواد كويكبية قديمة: نظرة نحو أصول نظامنا الشمسي

تكشف مهمة OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا أخيرًا عن أول صور عالية الدقة لمحتويات حاوية أخذ عينات كويكب بينو. تُظهر هذه الصور، التقطت بعد أكثر من 3.5 شهرًا من عودة المركبة الفضائية إلى الأرض، غبارًا أسود وصخورًا بحجم يصل إلى حوالي 1 سم. في حين قد يبدو المظهر عاديًا، إلا أنه من المهم أن نتذكر أن هذه المواد ربما ظلت لمسها طيلة 4.5 مليار سنة تقريبًا، محملة بإمكانية إعطاء نظرة على أصل نظامنا الشمسي.

تعزى التأخير في إصدار هذه الصور إلى اثنين من المُتثبِّتات الثابتة العنيدة التي كانت تُثنِّي الغطاء العلوي للحاوية. وأخيرًا، في 10 يناير، تم فتح هذه المُتثبِّتات بنجاح، مما منح الوصول إلى المحتوى المنتظر منذ فترة طويلة.

من أجل الحصول على صور فائقة الدقة لعينة الكويكب، استخدم فريق المواد الفلكية تقنية خاصة. قاد إريكا بلومنفيلد، المسؤولة الإبداعية عن التصوير والتصور المتقدم للمواد الفلكية (AIVA)، بالاشتراك مع جو آيبرسولد، قائد المشروع AIVA، الصورة الرائعة التي تصور رأس جهاز التقاط وأخذ العينات من مهمة OSIRIS-REx (TAGSAM) بعد إزالة الغطاء.

سيتم تخصيص الأسابيع القادمة لتحديد كتلة هذه العينة التي تم الوصول إليها حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الفريق إلى إزالة الياقة المعدنية الدائرية الموجودة في الصورة ونقل العينة المتبقية إلى صواني العينات بشكل متناسق. ستُصوَّر هذه الصواني بعناية، وسيتم وزن العينة، وفي النهاية سيتم تخزين المادة في مركز الفضاء لناسا في هيوستن.

في المستقبل القريب، ستُطلق الكتالوج الشامل لعينات بينو، مما يحفز العلماء في جميع أنحاء العالم على تقديم طلبات لأغراض البحث أو العرض. يجدر بالذكر أن 75 في المئة من العينة ستُخزَّن بعناية للتحليل المستقبلي.

مع نجاح المهمة OSIRIS-REx، التي تمت تسميتها الآن OSIRIS-APEX، ينتظر العلماء بشغف الفصل التالي في فهم كوننا. وفي الوقت نفسه، تتجه المركبة الفضائية لمقابلة كويكب آخر يُدعى أبوفيس، وهو كائن محتمل للخطر، في عام 2029. مع استمرار رحلة OSIRIS-APEX، تُسلِّط الضوء بشكل أكبر على تفاني وابتكار الإنسان في استكشاف وكشف أسرار الكون.

الأسئلة الشائعة:

1. ما كشف عنه مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا؟

كشفت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عن أول صور عالية الدقة لمحتويات حاوية أخذ عينات كويكب بينو.

2. منذ متى عادت المركبة الفضائية إلى الأرض؟

مرت أكثر من 3.5 شهرًا منذ عودة المركبة الفضائية إلى الأرض.

3. ماذا تُظهر الصور؟

تُظهر الصور غبارًا أسود وصخورًا بحجم يصل إلى حوالي 1 سم.

4. منذ متى ظلت هذه المواد على الأرجح بدون لمس؟

ظلت هذه المواد على الأرجح بدون لمس لمدة تقدر بحوالي 4.5 مليار سنة.

5. ما الذي تسبب في تأخير إصدار الصور؟

يُعزى التأخير إلى اثنين من المُتثبِّتات الثابتة العنيدة التي كانت تُثنِّي الغطاء العلوي للحاوية.

6. متى تم فتح المُتثبِّتات بنجاح؟

تم فتح المُتثبِّتات بنجاح في 10 يناير.

7. كيف تم تحقيق الصور فائقة الدقة؟

استخدم فريق المواد الفلكية تقنية خاصة للحصول على صور فائقة الدقة لعينة الكويكب.

8. ما هو الخطوة التالية في المهمة؟

الخطوة التالية هي تحديد كتلة العينة التي تم الوصول إليها وإزالة الياقة المعدنية الدائرية الموجودة في الصورة.

9. أين ستُخزَّن العينة؟

ستُخزَّن العينة في مركز الفضاء لناسا في هيوستن.

10. ماذا سيحدث للعينة في المستقبل؟

سيتم إصدار كتالوج شامل لعينات بينو، ويمكن للعلماء في جميع أنحاء العالم تقديم طلبات لأغراض البحث. وستُخزَّن 75 في المئة من العينة بعناية للتحليل المستقبلي.

تعاريف:

1. المواد الفلكية – المواد المنبعثة من الأجرام السماوية مثل الكويكبات أو الشهابيات.

2. TAGSAM – اختصار لـ Touch-and-Go-Sample-Acquisition-Mechanism، وهو جهاز يستخدمه مهمة OSIRIS-REx لجمع عينة من كويكب بينو.

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– ناسا

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– أول نظرة عالية الدقة على عينة مهمة OSIRIS-REx لناسا