تكتشف بالأمسكوبية حديثا HD 63433 d تشبه الأرض في مراحلها المبكرة

اكتشف فريق من الفلكيين اكتشافًا مثيرًا – وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية جديد يشبه الأرض في مراحلها المبكرة. يقع هذا الكوكب الخارج المسمى HD 63433 d على بعد 73 سنة ضوئية عن كوكبنا ويدور حول نجمه الأساسي بشكل قريب جدًا بحيث سيعيش سكانه أعياد الميلاد كل 4.2 يوم أرضي.

القرب الشديد لـ HD 63433 d من نجمه يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا تحت تأثير جاذبية المد، وهذا يعني أن أحد جانبي الكوكب يواجه نجمه بينما الجانب الآخر مظلم دائمًا. تصطف الخط المحدد، الذي يفصل الجانب النهاري عن الجانب الليلي، ويخلق اختلافات درجات الحرارة الشديدة. يقدر أن درجات الحرارة على الجانب النهاري تصل إلى حوالي 1,260 درجة مئوية وقد تكون حتى مغطاة بحمم بركانية.

اكتشاف HD 63433 d يوفر للفلكيين فرصة فريدة للحصول على نظرة عميقة في مراحل تشكل الكواكب. وصفت ميليندا سواريس-فورتادو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، هذا الكوكب الخارجي بأنه “كوكب مفيد” يمكن أن يزودنا بمعلومات قيمة حول نظامنا الشمسي. يهتم الفريق بشكل خاص في دراسة النظام المكتظ الذي يحيط بنجم HD 63433 وآثاره المحتملة على تشكل الكواكب.

تم نشر هذه النتائج في العدد الفلكي وهي تضيف إلى المعارف المتزايدة حول الكواكب خارج المجموعة الشمسية. طريقة العبور، التي تنطوي على رصد سطوع النجوم للكشف عن علامات الانخفاض المتسببة من خلال الكواكب الخارجية التي تمر أمامها، كانت أداة حاسمة في اكتشاف أكثر من 5,500 كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال اكتشاف العوالم الصغيرة تحديًا.

مع استمرار العلماء في استكشاف أنظمة النجوم البعيدة، يعد الاكتشاف الكواكب الخارجية التي تشبه الأرض في مراحلها المبكرة واعدًا لفهم الظروف اللازمة للمعيشة وتحديد علامات الحياة خارج كوكبنا.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تم اكتشاف الكوكب الجديد HD 63433؟

ج: اكتشف الفلكيون الكوكب الخارجي HD 63433 d باستخدام طريقة العبور. وهذا يتضمن رصد سطوع النجوم للكشف عن انخفاض التسطيح الناتج عن مرور الكواكب الخارجية أمامها.

س: كم تقريبًا يدور HD 63433 d حول نجمه الأساسي؟

ج: يدور HD 63433 d بشكل قريب جدا من نجمه الأساسي بحيث سيعيش سكانه عيد ميلاد كل 4.2 يوم أرضي.

س: ما هي الظروف على HD 63433 d؟

ج: يمكن أن تصل درجات الحرارة على الجانب النهاري من HD 63433 d إلى 1,260 درجة مئوية وقد تتدفق حتى مع حمم البركان. الكوكب على الأغلب مرتبطًا تحت تأثير جاذبية المد، بحيث يواجه طرف واحد الإضاءة الشمسية الدائمة والجانب الآخر بظلام دائم.

س: لماذا يعتبر اكتشاف هذا الكوكب الخارجي مهمًا؟

ج: اكتشاف HD 63433 d يوفر رؤى قيمة في مراحل تشكل الكواكب في العصور الأولى ويقدم فرصة فريدة لدراسة نظام كوكبي مكتظ. هذه المعرفة تساهم في فهمنا للكواكب الخارجية وإمكانية توافر ظروف المعيشة.

(المصدر: The Astronomical Journal)