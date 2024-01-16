تقنيات جديدة ومثيرة تم اكتشافها في معرض CES 2024

Roborock Flexi Pro: رفيق التنظيف النهائي

قد كانت Roborock في طليعة صناعة مكانس الروبوت، وآخر منتج لها الذي تم عرضه في CES 2024، Roborock Flexi Pro، ليس استثناءً. بالمقارنة مع مكانس الروبوت التقليدية، فإن Flexi Pro هو مكنسة رطبة/جافة ذكية عمودية تجمع بين الوظائف المتعددة والتصميم الأنيق. مع ميزة المكنسة والممسحة 2 في 1، قدرات النظافة الذاتية، وشفط قوي بقوة 17,000 Pa، من المتوقع أن يحدث Flexi Pro ثورة في تنظيف المنزل. على الرغم من أن السعر وتاريخ الإصدار لم يتم الإعلان عنهم بعد، إلا أن الترقب لهذا الجهاز المبتكر للتنظيف يزداد بالفعل.

Ecobee Smart Doorbell Camera: منظور جديد

قامت Ecobee بالاستثمار في سوق أجراس الباب الذكية باستخدام منتجها Smart Doorbell Camera، والذي يعد بأن يكون مبدل للألعاب. تتميز بزاوية رؤية واسعة تبلغ 175 درجة، مما يتيح رؤية شاملة للمنطقة المحيطة بالباب الخاص بك. على عكس أجراس الباب الأخرى، يمكن لأجراس Ecobee التقاط الطرود مباشرة أمام الباب، مما يلغي الحاجة لكاميرات إضافية. التكامل مع مفاتيح الحرارة لـ Ecobee وساعة Apple Watch يزيد من سهولة الاستخدام. يتوفر بسعر 160 دولارًا، يمكن شراء Ecobee Smart Doorbell Camera الآن.

شاشة Samsung S95D OLED TV: جودة الصورة المثالية

لقد حصلت تلفزيونات Samsung’s S95D OLED TV بالفعل على تقدير كأفضل تلفزيون في CES 2024. بناءً على التفوق الذي أبدته سابقتها في جودة الصورة، يقدم S95D شاشة عرض ضد التوهج ثورية. تتغلب هذه الشاشة المجانية من اللمعة على مشكلة شاشات OLED الشائعة، مما يجعلها مناسبة للغرف المضيئة. تجربة المشاهدة الغامرة التي يوفرها S95D حقًا لا مثيل لها. في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، إلا أن الترقب لهذا التلفزيون مرتفع، على الرغم من تكلفته المحتملة العالية.

مترجم Vasco E1: تجاوز الحواجز اللغوية

في CES 2024، جذب Vasco Translator E1 انتباه الحاضرين بقدراته المثيرة للإعجاب في الترجمة. يوفر هذا السماعة المبتكرة الترجمة في الوقت الحقيقي في لغات مختلفة، مما يجعل التواصل عبر حواجز اللغة أمرًا سهلاً. من المتوقع أن يحدث مترجم Vasco E1 ثورة في السفر والتجارة الدولية، مما يجعله جهازًا لا غنى عنه للمسافرين والمحترفين على حد سواء.

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