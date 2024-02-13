تستضيف كليات بن وست أولمبياد العلوم الإقليمية

تم اختيار أكاديمتي بن وست، كلاريون وكاليفورنيا، لاستضافة البطولات الإقليمية لأولمبياد العلوم في ولاية بنسلفانيا، مما يوفر فرصة لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في إبراز معرفتهم العلمية ومهاراتهم. ستعقد البطولات هذا الربيع ومن المتوقع أن تجذب ما مجموعه 650 طالبًا.

سيستضيف كامبوس كلاريون، الذي استضاف سابقًا البطولة الإقليمية الشمالية الغربية، المشاركين في 24 فبراير. تتضمن منطقة الشمال الغربي العديد من المقاطعات في ولاية بنسلفانيا، ومن المتوقع حضور حوالي 250 طالبًا من المدارس الابتدائية والثانوية في المنطقة.

في غضون ذلك، لديه كامبوس كاليفورنيا تاريخ طويل في استضافة البطولة الإقليمية الجنوبية الغربية وسوف تكرر ذلك في 16 مارس. ستجتمع طلاب من مقاطعات مختلفة في كامبوس كاليفورنيا، ويُقدر عددهم بحوالي 400 مشارك.

تم اختيار الكليتين بناءً على مرافقهما الممتازة ومراكزهما المركزية، مما يضمن سهولة الوصول للطلاب من المقاطعات المجاورة. توفر البطولات ليس فقط منصة للطلاب للمنافسة، ولكنها تعزز أيضًا التعاون وروح الفريق بين المشاركين.

سيتنافس الطلاب في الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر في قسمين: القسم ب للصفوف من السادس إلى التاسع والقسم ج للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. ستحصل الفرق الأفضل أداءً في هذه البطولات على فرصة التقدم إلى المسابقة على مستوى الولاية.

لا يمكن التقليل من أهمية المتطوعين الطلاب من كليات بن وست. يساعد هؤلاء المتطوعين المخلصين في إدارة الأحداث، والمساعدة في التسجيل، ويعملون كمرشدين للطلاب المتسابقين والمدربين والعائلات الزائرة للكليات. أثبتت مشاركة الأندية الطلابية، ولا سيما تلك المتخصصة في العلوم أو التعليم، نجاحها في البطولات السابقة لأولمبياد العلوم.

تنظم بطولات أولمبياد العلوم بواسطة منظمة غير ربحية عالمية مكرسة لتحسين التعليم العلمي وتعزيز اهتمام الطلاب بالعلوم والاعتراف بالإنجازات المتميزة في هذا المجال. تتألف المسابقات من سلسلة من الفعاليات الفردية والجماعية في مجالات علمية مختلفة بما في ذلك علم الأحياء وعلوم الأرض والكيمياء والهندسة والفيزياء والحاسوب. تقوم هذه النهج المتوازنة باختبار معرفة الطلاب ومفاهيمهم ومهاراتهم العملية وتطبيقاتهم العلمية.

من خلال استضافة هذه البطولات الإقليمية، تظل بن وست ملتزمة بتنمية المواهب العلمية وتعزيز العاطفة نحو العلوم بين الأجيال الأصغر سنًا. لا تعزز هذه الأحداث النمو الفكري فحسب، بل توفر أيضًا للطلاب منصة لعرض مهاراتهم والتنافس مع أقرانهم في بيئة داعمة.