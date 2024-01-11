تمكّن فريق من الباحثين من جامعة كيوشو وجامعة كوبي من تحقيق الترابط الكمومي في درجة حرارة الغرفة، وهو إنجاز فريد من نوعه. يشير الترابط الكمومي إلى قدرة النظام الكمومي على الحفاظ على حالة معرّفة بشكل جيد مع مرور الوقت دون أن يتأثر بالاضطرابات الخارجية. يُعتبر هذا الاكتشاف منعطفًا هامًا في مجال الحوسبة الكمومية وتقنيات الاستشعار.

تمكّن الباحثون من تحقيق هذا الإنجاز عن طريق إدخال الصبغة الكروموفورية، وهي جزيئة صبغية قادرة على امتصاص الضوء وإصدار الألوان، في إطار معدني عضوي (MOF). MOFs هي مواد بلورية نانومسامية تتكون من أيونات فلزية ورابطات عضوية. باستخدام الخصائص المميزة لهيكل MOF، تمكن الفريق من قمع حركة الجزيئات والحفاظ على الترابط الكمومي في درجة حرارة الغرفة.

الترابط الكمومي هو متطلب أساسي لتطوير الحوسبة الكمومية، التي لديها القدرة على تحويل مجال معالجة المعلومات. على عكس البتات التقليدية التي يمكن أن تمثل فقط صفر أو واحد، البتات الكمومية أو “القوابض الكمومية” يمكن أن تكون موجودة في ترابطات فرعية متعددة في نفس الوقت، مما يتيح المعالجة المتوازية وقوة حسابية هائلة.

تمتد التطبيقات المحتملة للحوسبة الكمومية إلى مجالات تتخطى المجال التقليدي للحوسبة، بما في ذلك الاستشعار الكمومي، الذي يستفيد من خصائص القوابض الكمومية للحصول على قدرات استشعار عالية الدقة والحساسية. ومع ذلك، فإن تحقيق الترابط الكمومي عند درجة حرارة الغرفة كان تحدًا كبيرًا، حيث يتطلب عادة درجات حرارة منخفضة جدًا.

يفتح اكتشاف الباحثين احتمالات جديدة لتصميم مواد قادرة على توليد قوابض كمومية متعددة عند درجة حرارة الغرفة. من خلال تحسين هيكل MOF واستكشاف الجزيئات الزائرة التي يمكن أن تسبب حركات مكبوتة، قد يكون من الممكن تحقيق الترابط الكمومي لمدة أطول وتمكين الحوسبة الكمومية المستوحاة من الجزيئات عند درجة حرارة الغرفة.

يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو تطوير التقنيات الكمومية العملية التي يمكن أن تعمل في درجة حرارة الغرفة، وهو ما يقربنا من عصر جديد من قدرات الحوسبة والاستشعار.