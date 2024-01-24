تحفظ جديدة حول تشكيلة ميدوسي فوساي على المريخ

اكتشف العلماء اكتشافًا ثوريًا حول تشكيلة ميدوسي فوساي (MFF)، واحدة من أكثر المشاهد الطبيعية غامضًا على المريخ. كشفت وكالة الفضاء الأوروبية “مارس إكسبريس” عن وجود ترسبات واسعة من الجليد تحت سطح هذه المنطقة المريخية، متحدية الافتراضات السابقة حول تاريخ المناخ في الكوكب.

بعد إعادة زيارة تشكيلة ميدوسي فوساي باستخدام تقنية الرادار المطورة MARSIS، اكتشف العلماء أن ترسبات الجليد تكون أكبر بكثير مما كان معروفًا في البداية، ممتدة لمسافة تصل إلى 3.7 كيلومترات تحت السطح. هذه الطبقات من الجليد مشابهة لمحتوى الجليد الموجود في القبعات الجليدية على المريخ. إذا تمت إذابة الجليد داخل تشكيلة ميدوسي فوساي، يمكن أن تكون هناك طبقة مائية بعمق يتراوح بين 1.5 إلى 2.7 أمتار، ما يعادل حجم البحر الأحمر على الأرض. يعتبر هذا الاكتشاف أكبر مخزن معروف للجليد المائي قرب خط الاستواء في المريخ حتى الآن.

في البداية، كانت هناك نظريتين حول تكوين تشكيلة ميدوسي فوساي: إما وجود ترسبات واسعة من المواد الجليدية أو تراكمات جافة من الغبار ورماد البراكين أو الرواسب. ومع ذلك، أكدت البيانات الجديدة المستندة إلى الرادار أن تشكيلة ميدوسي فوساي تتكون من طبقات متتابعة من الغبار والجليد، مع طبقة سميكة من الغبار الجاف أو الرماد في الأعلى. يعني ذلك أن هذه الترسبات من الجليد تكونت خلال فترة مناخية مختلفة، حيث لن تدعم الظروف الحالية على المريخ عملية تكوينها.

تتميز تشكيلة ميدوسي فوساي بارتفاعها ذات الأضلع والتلال المشكلة بفعل الرياح، تمتد عبر مناطق شاسعة وتصل إلى عدة كيلومترات في الارتفاع. تقع هذه المنطقة بين المناطق العالية والمنخفضة على المريخ، وهي مصدر رئيسي للغبار على الكوكب. تجعل وجود هذه الترسبات المائية الاستوائية الواسعة تشكيلة ميدوسي فوساي مصدرًا قيمًا للبعثات المستقبلية إلى المريخ التي تحتاج إلى الوصول إلى موارد المياه قرب خط الاستواء.

بينما تتيح هذه الاحتياطات من الجليد إمكانيات مثيرة، قد تظل غير متاحة لبعض الوقت بسبب الطبقات العلوية من الغبار. ومع ذلك، فإن المسح المستمر للجليد المائي تحت الأرض بواسطة مارس إكسبريس وتحديد تركيز الهيدروجين القريب من السطح بواسطة المدار الغازي للغازات المتتبعة يستمر في تعزيز فهمنا لتاريخ المياه على المريخ ويساعد في مهمة الاستكشاف المستقبلية.

يسلط اكتشاف ترسبات المياه الواسعة تحت ميدوسي فوساي الضوء على تاريخ المناخ في المريخ ويفتح إمكانيات للاستكشاف والاستغلال المستقبلي لموارد المريخ.

مقطع الفيديو التوضيحي: