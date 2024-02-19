تجربة الحياة على كوكب المريخ: انضم إلى مهمة تجريبية مناطقة لناسا

تقدم ناسا فرصة فريدة للأفراد الذين يهتمون بتجربة الحياة على كوكب المريخ. تبحث وكالة الفضاء عن متطوعين للمشاركة في مهمة المريخ المحاكاة الثانية، المعروفة باسم مهمة استكشاف الصحة والأداء الطاقمي (CHAPEA 2). تهدف هذه التجربة التي تستمر لمدة عام إلى محاكاة ظروف وتحديات العيش على الكوكب الأحمر.

مقرر أن تبدأ المهمة CHAPEA 2 في ربيع عام 2025، وستشتمل على فريق مكون من أربعة أعضاء يقيمون داخل مستعمرة مصممة خصيصًا، تبلغ مساحتها 1700 قدم مربع، مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في هيوستن. تسمى هذه المستعمرة بـ “مارس ديون آلفا”، وهي تهدف إلى تكرار ظروف العيش على المريخ. خلال إقامتهم، سيتحمل أعضاء الفريق مسؤولية أعمال الصيانة وزراعة المحاصيل وأداء مهام مختلفة أخرى.

على الرغم من أن الفرصة تبدو مثيرة، إلا أنه من المهم ملاحظة أن المهمة مطلبة بدنيًا وعقليًا. يجب على الأفراد المهتمين تلبية معايير محددة للتأهل. يجب أن يكون المتقدمون في الفترة العمرية بين 30 و 55 عامًا ويحملون درجة الماجستير في مجال STEM. كما تشترط إجادة اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى ألف ساعة على الأقل من الطيران بطائرة أو سنتين من العمل في برنامج دكتوراه في مجال STEM. سيخضع المتقدمون الناجحون أيضًا لفحص خلفية جنائية شامل.

أما بالنسبة للتعويض المادي، فعلى الرغم من أن ناسا لم تكشف عن القيمة الدقيقة، سيتلقى المشاركون تعويضًا مقابل مساهمتهم خلال المهمة. علاوة على ذلك، سيتم توفير الإقامة المجانية لهم طوال فترة إقامتهم على المريخ.

إذا كنت تفكر في التقدم، فكن مستعدًا لعملية اختيار طويلة. تقدر ناسا أنه قد يستغرق ما بين 12 و 14 شهرًا لاستكمال إجراءات الاختيار، لذا الصبر أمر ضروري.

انطلق في رحلة مبتكرة واكتسب تجربة فريدة من نوعها حول حياة المريخ. قدم الآن وكن جزءًا من مهمة ناسا المحاكاة إلى الكوكب الأحمر.

الأسئلة المتكررة:

س: ماذا تقدم ناسا؟

ج: تقدم ناسا فرصة فريدة للأفراد الذين يهتمون بتجربة الحياة على المريخ من خلال مهمتها المحاكاة الثانية للمريخ المسماة CHAPEA 2.

س: ما هو الغرض من مهمة CHAPEA 2؟

ج: تهدف مهمة CHAPEA 2 إلى محاكاة ظروف وتحديات العيش على المريخ.

س: متى ستبدأ مهمة CHAPEA 2؟

ج: من المقرر أن تبدأ مهمة CHAPEA 2 في ربيع عام 2025.

س: أين سيقيم أعضاء الطاقم خلال مهمة CHAPEA 2؟

ج: سيقيم أعضاء الطاقم داخل مستعمرة مصممة خصيصًا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تسمى Mars Dune Alpha في هيوستن.

س: ما هي المهام التي سيكون على أعضاء الطاقم مسؤولين عنها خلال إقامتهم؟

ج: سيكون على أعضاء الطاقم مسؤولية أعمال الصيانة وزراعة المحاصيل وأداء مهام مختلفة أخرى.

س: ما هي متطلبات التأهل كمشارك؟

ج: يجب أن يكون المتقدمون في الفترة العمرية بين 30 و 55 عامًا، ويحملون درجة الماجستير في مجال STEM، ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن سنتين، ويستوفون معايير محددة تتعلق بالطيران بالطائرة أو برنامج دكتوراه في مجال STEM.

س: ما هي التعويضات المقدمة للمشاركين؟

ج: لم تكشف ناسا عن القيمة المحددة، ولكن سيحصل المشاركون على تعويض مقابل مساهمتهم خلال المهمة، بالإضافة إلى توفير الإقامة المجانية طوال فترة إقامتهم على المريخ.

س: ما هو مدى مدة عملية الاختيار؟

ج: تقدر ناسا أن مدة عملية الاختيار قد تستغرق ما بين 12 و 14 شهرًا لاستكمالها.

تعريفات:

– CHAPEA 2: اختصار Crew Health and Performance Exploration Analog، المهمة الثانية المحاكاة لناسا إلى المريخ.

– STEM: اختصار للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

– Mars Dune Alpha: مستعمرة مصممة خصيصًا ومطبوعة ثلاثية الأبعاد تهدف إلى تكرار ظروف العيش على المريخ.

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– الموقع الرسمي لناسا

– رحلة إلى المريخ