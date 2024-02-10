تجربة الجانب الحلو للعلم في حفلة النبيذ والشوكولاتة في محطة الخيال

استمتع بحواسك وانطلق في رحلة ممتعة عبر عالم العلوم المثير في حدث فريد من نوعه في محطة الخيال، “العلم بعد الظلام: النبيذ والشوكولاتة”. في مساء العاشر من فبراير، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، ستقام هذه الوليمة الساحرة في محطة الخيال في توليدو، أوهايو.

صمم الحدث خصيصًا للبالغين الذين تجاوزوا سن 21 عامًا، ويوفر فرصة فريدة لتجربة مزيج ساحر من النبيذ والشوكولاتة، حيث يمكنك الانغماس في الجو المغري الذي يجمع بين العلم والرومانسية.

خلال العلم بعد الظلام، ستتمتع بمذاق الحلوى الشهية من الصانعين المشهورين للشوكولاتة والمزارع، والتي اختارتها محطة الخيال بعناية. وأثناء استكشافك للنكهات والملمس المتنوعين، ستحصل أيضًا على فرصة للمشاركة في فن صناعة لوحة المقبض المشكلة واكتشاف عملية الحفر على الزجاج التفصيلية.

في وسط هذه السحرة، تأكد من الانضمام إلى حلبة الرقص وخذ نفسك في إيقاع الموسيقى المباشرة التي يؤديها فرقة هيبكات ريفايفال الموهوبة.

بالإضافة إلى هذه التجارب التي لا تُنسى، سيتم منح الحضور نظرة حصرية أولى على معرض محطة الخيال الجديد الذي يسافر، “Above and Beyond”. استعد للدهشة حيث تبدأ رحلة ساحرة في عالم الطيران والفضاء، حيث تشهد عجائب الطيران والابتكار التكنولوجي عن قرب.

انضم إلينا في حفلة النبيذ والشوكولاتة في محطة الخيال للاستمتاع بمساء مليء بالمتع الحسية، حيث يتداخل العلم والرومانسية لخلق تجربة ساحرة حقًا. احجز موعدًا في التقويم الخاص بك واحصل على تذاكرك الآن للاحتفال بعيد الحب الذي لا يُنسى.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو العلم بعد الظلام: النبيذ والشوكولاتة؟

هو حدث حصري يستضيفه محطة الخيال في توليدو، أوهايو. يوفر للبالغين الذين تجاوزوا سن 21 عامًا فرصة للتمتع بمزيج النبيذ والشوكولاتة واستكشاف العالم الشيق للعلم.

2. متى وأين يقام الحدث؟

سيكون الحدث في مساء العاشر من فبراير من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً في محطة الخيال في توليدو، أوهايو.

3. ماذا يمكن للحضور أن يتوقعوا في الحدث؟

يمكن للحضور أن يتوقعوا تذوق الحلوى اللذيذة من الشوكولاتة والمزارع المشهورة، والمشاركة في أنشطة مثل صنع لوحة المقبض المشكلة والحفر على الزجاج، والاستمتاع بعروض الموسيقى المباشرة من فرقة هيبكات ريفايفال، والحصول على نظرة حصرية أولى على المعرض الجديد لمحطة الخيال، “Above and Beyond”.

4. هل هناك قيود عمرية لهذا الحدث؟

نعم، يتم تصميم الحدث خصيصًا للبالغين الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.

5. كيف يمكنني شراء التذاكر للحدث؟

يمكنك حجز تذاكرك لحدث العلم بعد الظلام: النبيذ والشوكولاتة عن طريق زيارة موقع محطة الخيال على الإنترنت أو الاتصال بمكتب تذاكرها.

تعريفات:

– لوحة المقبض المشكلة: مجموعة من اللحوم المملحة والجبن ومصاحباتها، وعادة ما يتم تقديمها على لوح خشبي أو صحن.

– الحفر على الزجاج: عملية إنشاء تصاميم أو نمط على سطح الزجاج عن طريق استخدام مواد كاشطة.

– صانع الشوكولاتة: شخص أو شركة يقوم بصنع وبيع الشوكولاتة.

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