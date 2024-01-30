بدء مهمة مركبة SLIM القمرية اليابانية رغم الصعوبات الأولية

بدأت المهمة القمرية الأولى لليابان، المُدارِسة للهبوط الذكي واستكشاف سطح القمر (SLIM)، بعد مواجهة صعوبات أولية بسبب هبوط غير دقيق وفشل في توليد الطاقة بسبب توضع لوحاتها الشمسية بشكل غير صحيح. ومع ذلك، بعد انتظار أرتفاع الشمس في السماء القمرية، استأنفت المركبة المسبارية مهمتها من جديد.

نجحت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) في إعادة التواصل مع المركبة واستئناف قدرتها على التقاط صور لسطح القمر وأرسالها إلى الأرض. الهدف الرئيسي للمهمة هو تحليل تكوين صخور الأوليفين على سطح القمر، وتقديم رؤى قيمة حول أصل القمر وتطوره.

على الرغم من أن هبوط SLIM لم يكن دقيقًا كما خطط له، إلا أنها نجحت في الهبوط على بُعد 55 مترًا فقط من هدفها بالقرب من حفرة Shioli، وهي منطقة مغطاة بالصخور البركانية. هذا الإنجاز جعل اليابان البلد الخامس في العالم الذي يصل إلى سطح القمر، وينضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند.

تحتوي المركبة على كاميرا طيفية متعددة النطاقات، مما يسمح بتحليل مفصل للصخور. في الواقع، قامت JAXA بتعيين أسماء ستة صخور واطلقت عليهم أسماء سلالات الكلاب. حتى قامت الوكالة بمشاركة صورة أبيض وأسود لسطح القمر الصخري، تُعرض فيها إحدى الصخور التي اُطلق عليها اسم “توي بودل”.

على الرغم من أن SLIM تعمل الآن بشكل طبيعي ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام أرضية إضافية، فإن هناك عدم يقين بشأن أدائها خلال الليالي القمرية الباردة بشدة. ومع ذلك، تبقى JAXA متفائلة ومركزة على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات خلال الفترة النشطة للمهمة.

بصفة عامة، على الرغم من التحديات الأولية التي واجهت SLIM، إلا أن استئناف مهمتها يمثل إنجازًا مهمًا لبرنامج الفضاء الياباني ويساهم في تعميق فهمنا للقمر.

أسئلة متكررة:

1. ما هو المُدَارِس للهبوط الذكي واستكشاف سطح القمر (SLIM)؟

SLIM هي أول مهمة قمرية يابانية، وهي مسبار يُرسَل لتحليل تكوين صخور الأوليفين على سطح القمر وتقديم رؤى حول أصل القمر وتطوره.

2. ما الصعوبات التي واجهت SLIM في البداية؟

واجهت SLIM هبوطًا غير دقيق وفشلًا في توليد الطاقة بسبب توضع لوحاتها الشمسية بشكل غير صحيح.

3. هل استأنفت SLIM مهمتها؟

نعم، بعد انتظار ارتفاع الشمس في السماء القمرية، استأنفت المركبة مهمتها من جديد. نجحت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) في إعادة التواصل مع SLIM، واستأنفت في التقاط صور لسطح القمر وإرسالها إلى الأرض.

4. أين هبطت SLIM؟

استطاعت SLIM الهبوط على بُعد 55 مترًا فقط من هدفها بالقرب من حفرة Shioli، وهي منطقة مغطاة بالصخور البركانية.

5. ما هو الهدف الرئيسي لمهمة SLIM؟

الهدف الرئيسي لمهمة SLIM هو تحليل تكوين صخور الأوليفين على سطح القمر لاكتساب رؤى حول أصل القمر وتطوره.

6. كم عدد البلدان التي وصلت إلى سطح القمر؟

اليابان هي الدولة الخامسة في العالم التي وصلت إلى سطح القمر، وتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند.

7. ما المعدات التي تحتويها SLIM؟

تحتوي SLIM على كاميرا طيفية متعددة النطاقات، والتي تسمح بتحليل مفصل للصخور القمرية.

8. كم عدد الصخور التي تم تحديدها من قبل JAXA على سطح القمر؟

لقد قامت JAXA بتحديد ستة صخور بالفعل على سطح القمر وأطلقت عليها أسماء سلالات الكلاب.

9. ما التحدي الذي يواجهه SLIM خلال الليالي القمرية؟

هناك عدم يقين بشأن أداء SLIM خلال الليالي القمرية الباردة بشدة.

10. ما هو تركيز JAXA خلال الفترة النشطة للمهمة؟

يتركز تركيز JAXA على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات خلال الفترة النشطة للمهمة.