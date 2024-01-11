باتريوت تكشف عن وحدة تخزين SSD ثورية PCIe 5.0 في معرض CES 2024

في معرض CES لهذا العام، قدمت باتريوت وحدة تخزين SSD استثنائية مع خطط لتحويل صناعة التخزين. نقدم لكم بفخر باتريوت فيبر PV573، وحدة تخزين PCIe 5.0 المتطورة التي تجمع بين تحكم Phison E26 Max14um المتقدم وذاكرة NAND TLC من مايكرون B58R بسرعة 2400 ميغابت في الثانية. تسمح هذه التركيبة القوية لباتريوت بتحقيق سرعات قراءة متتابعة تصل إلى 14 غيغابايت في الثانية، مما يدفع حدود تخزين PCIe 5.0 إلى مستوى جديد تمامًا.

واحدة من أبرز جوانب فيبر PV573 هي أدائها المذهل في درجات الحرارة. حتى في الاستخدام الشاق، تعمل هذه الوحدة بدرجة حرارة أقل من 45 درجة مئوية، وذلك بفضل تحسينات التحكم بحرارة وحدة التخزين الجديدة وحل التبريد الرائد فيبر من باتريوت الذي يتميز بتصميمه النحيف. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بسرعات فائقة دون القلق من الاحترار الزائد.

بالإضافة إلى فيبر PV573، قدمت Phison أيضًا نسخة أبطأ قليلاً تسمى PV553، والتي توفر لا تزال سرعات قراءة متتابعة مثيرة للإعجاب تصل إلى 12.4 غيغابايت في الثانية. تستخدم PV553 تحكم SSD E26 القياسي من Phison، على عكس الطراز Max14um الجديد الموجود في PV573، والذي يعتبر سبب أداءها الأبطأ قليلاً. ومع ذلك، تظهر كلا وحدتي التخزين SSD من Phison الجديدتين هذه سرعة وأداء استثنائيين.

للتغلب على المخاوف من التثبيت الحراري، تأتي فيبر PV573 و PV553 مزودتين بمشتت حراري متين، مما يؤدي إلى سمك يبلغ 16.5 مم. يتمتع مروحة المشتت الحراري بعمر تشغيلي مذهل يصل إلى 25،000 ساعة. على الرغم من أن هذه المروحة تزيد من حجم وحدة التخزين نسبياً، إلا أن ذلك يعتبر تسوية ضرورية لتحقيق الأداء الأمثل.

خلال معرض CES، ركز جناح باتريوت على دفع حدود التكنولوجيا، وقدم ليس فقط وحدات التخزين SSD الرائدة لديهم، ولكن أيضًا ذواكر DDR5 السريعة وغيرها من التقنيات المتطورة. قضينا وقتًا ممتعًا مع باتريوت، ونحن متحمسون لمشاركة المزيد عن مشاريعهم الابتكارية في المستقبل القريب.

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