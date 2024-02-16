المجلات الطبية تحت النار: كشف العيوب في بحوث السرطان

تشهد مراكز البحوث الطبية ازديادًا في المخاوف المتعلقة بنزاهة ورقوق بحوث السرطان ودراستها. أفادت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا بأن المجلات الطبية تفتقر إلى مستوى الرقابة اللازمة للنشر في هذا المجال. يتم تسليط الضوء في المقال على أحد أبرز جراحي السرطان في جامعة كولومبيا، الدكتور سام يون، الذي أثارت 26 دراسة نشرتها شكوكًا بشأن البيانات المعيبة واستخدام الصور بطرق خاطئة.

تم إبلاغ هذه الدراسات سابقًا من قبل العالم البريطاني اليقظ، الدكتور شولتو ديفيد، في منشور له على مدونة ومنتدى علمي، وقد تعرضت هذه الدراسات لمراجعة مكثفة. تم وجود شكوك حول إعادة استخدام صور خلايا السرطان والفئران والأورام في دراسات مختلفة، مما يطرح شكوكًا حول صحة الاستنتاجات المستندة إلى هذه الدراسات. تم سحب إحدى الدراسات التي تناولت سرطان المعدة بهدوء بعد ظهور الشكوك، في حين تم سحب دراسة أخرى من قبل مجلة طبية بعد التحقيقات التي قامت بها الصحيفة.

شجبت هذه الحالة المقلقة إجراء تحقيق في مركز ميموريال سلوان كترينج في مدينة نيويورك، حيث تم إجراء العديد من أبحاث الدكتور يون. ومع ذلك، تعتبر هذه القضية حافزًا للمخاوف الأوسع نطاقًا بشأن صرامة عملية مراجعة النشر في البحوث. تشدد عالمة الأحياء المجهرية إليزابيث بايك على أن المجلات الطبية غالباً ما تتقاعس عن ممارسة الرقابة بأقل قدر ممكن، مما يطرح تساؤلات حول دورها في ضمان موثوقية الدراسات العلمية.

ومن اللافت للانتباه أن التقدمات التكنولوجية الأخيرة قد قدمت حلاً محتملاً لهذه المشكلة. حيث يستخدم المحققون الذين يتحققون من البحوث المشكوك فيها الآن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في كشف الاختلافات. ويتماشى ذلك مع الجهود المستمرة لمحاسبة الباحثين والحفاظ على نزاهة المعرفة العلمية.

اختار الدكتور يون عدم التعليق على المسألة، ويظل مساعد مشارك صامتًا أيضًا. ومع تطور هذه الجدل، فإنها تذكر بأن المجتمع العلمي يحتاج إلى إعطاء الأولوية للمراجعة الدقيقة والالتزام بمعايير صارمة للتقدم في البحوث الطبية بطريقة أخلاقية وفعالة. من خلال معالجة العيوب التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الحالة، يمكننا فتح الطريق أمام مستقبل أكثر شفافية وثقة في البحوث السرطانية.

أسئلة متكررة:

1. ما هو القلق الرئيسي المُناقش في المقال؟

القلق الرئيسي المُناقش في المقال هو نقص التدقيق والنزاهة في أوراق البحث حول السرطان المنشورة في المجلات الطبية.

2. من هو محور المقال؟

يتمحور المقال حول الدكتور سام يون، أحد أبرز جراحي السرطان في جامعة كولومبيا، الذي أثارت دراساته المنشورة شكوكًا حول البيانات المعيبة واستخدام الصور بطرق خاطئة.

3. ما الذي يثير الشكوك حول صحة دراسات الدكتور يون؟

تم استخدام صور خلايا السرطان والفئران والأورام في دراسات مختلفة، مما أثار شكوكًا حول صحة الاستنتاجات المستندة إلى هذه الدراسات.

4. ما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن بحوث الدكتور يون؟

تم بدء تحقيق في مركز ميموريال سلوان كترينج في مدينة نيويورك، حيث تم إجراء العديد من أبحاث الدكتور يون. تم سحب دراسة واحدة خاصة بسرطان المعدة بصمت بعد ظهور الشكوك، وتم سحب دراسة أخرى من قبل مجلة طبية بعد التحقيقات التي قامت بها نيويورك تايمز.

5. كيف تساعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كشف الاختلافات في البحوث؟

يستخدم المحققون الذين يتحققون من البحوث المشكوك فيها الآن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التعرف على أي اختلافات، مما يساهم في الحفاظ على نزاهة المعرفة العلمية.

تعريفات:

1. التدقيق: الفحص والفحص الدقيق والمختصر.

2. إعادة الاستخدام: تكييف أو استخدام شيء لغرض مختلف عن الغرض الأصلي المقصود به.

3. صحة: درجة قدرة شيء على أن يكون مستندًا إلى الحقيقة أو الأدلة؛ جودة التأصيل العقلي أو الحقيقي.

4. معيب: يحتوي على أخطاء أو أخطاء؛ غير مثالية أو غير صحيحة تمامًا.

5. تم سحبه: يتم سحبه رسميًا أو إزالته، عادةً فيما يتعلق بعمل منشور.

روابط ذات صلة مقترحة:

1. صحيفة نيويورك تايمز

2. جامعة كولومبيا

3. ميموريال سلوان كترينج

4. PubMed