العلامة التجارية الأيرلندية لحقائب Kalo النباتية الفائزة بمسابقة العرض التقديمي

تمكنت Kalo، وهي علامة تجارية أيرلندية للحقائب النباتية تستخدم الجلود المصنوعة من قشور التفاح، من الفوز بمسابقة العرض التقديمي رقم 23، مما منحها الفرصة لبيع منتجاتها في متجر براون توماس أرنوتس الشهير. تم إطلاق Kalo في نوفمبر 2022 من قبل كيت ومايكل، زوجين مهتمين بإنتاج حقائب جلد نباتية أنيقة وبأسعار معقولة. قرروا استخدام جلد التفاح الإيطالي، وهو منتج فرعي لصناعة عصير التفاح، لصنع حقائبهم.

في بحوثهم، اكتشفت كيت ومايكل مجموعة من الجلود النباتية المصنوعة من الفواكه مثل الصبار والمانجو والأناناس. ومع ذلك، وجدوا أن جلد التفاح هو الأقرب إلى الجلد الحقيقي من حيث المتانة والمظهر. أرادوا أن تكون حقائبهم متعددة الاستخدامات، لذا قاموا بتصميم نمطين، حقيبة “الكل في واحد” وحقيبة “الأساسية”، يتوفر كلاهما في ثلاثة ألوان. تأتي الحقائب مع أحزمة قابلة للتبديل مصنوعة من جلد التفاح، مما يتيح للعملاء إمكانية إنشاء مظاهر مختلفة.

تهدف مسابقة العرض التقديمي رقم 23، الذي ينظمه مجموعة براون توماس أرنوتس للبيع بالتجزئة، إلى دعم الشركات الأيرلندية الناشئة من خلال توفير منصة لعرض منتجاتهم. كفائزين في المسابقة، ستحصل Kalo على صندوق تطوير الأعمال بقيمة 10،000 يورو، بالإضافة إلى مساحة في متجر هنري ستريت وتواجد عبر الإنترنت على Arnotts.ie. يعتزم الزوجان استثمار جائزة المال في الإنتاج وزيادة مستويات المخزون الخاصة بهم.

الأسئلة الشائعة

ما هو Kalo؟ Kalo هي علامة تجارية أيرلندية للحقائب النباتية تستخدم الجلود المصنوعة من قشور التفاح. تقدم حقائب أنيقة وبأسعار معقولة بأنماط وألوان مختلفة. كيف فازت Kalo بمسابقة العرض التقديمي رقم 23؟ فاز Kalo بمسابقة العرض التقديمي رقم 23 التي نظمتها مجموعة براون توماس أرنوتس للبيع بالتجزئة، مما منحها صندوق تطوير الأعمال بقيمة 10،000 يورو والفرصة لبيع منتجاتها في المتجر. ما الذي يميز Kalo عن غيرها من علامات الحقائب النباتية؟ تتميز Kalo باستخدام جلد التفاح، وهو منتج فرعي لصناعة عصير التفاح. اكتشف الزوجان الذي يقف وراء العلامة أن جلد التفاح يشبه الجلد الحقيقي إلى حد كبير من حيث المتانة والمظهر.

المصدر: example.com