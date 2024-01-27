الخادعة SS 433: الكشف عن أسرار الشعاعات الكونية

المجرات الكونية خاصة التي تضم SS 433 الغير واضحة لا تزال تثير إعجاب الفلكيين والعلماء على حد سواء بخصائصها الغامضة. هذا الجسم الفريد من نوعه، الموجود في مجرتنا “الدرب التبّاري”، يتألف من ثقب أسود ونجم رفيق في نظام ثنائي. تضم الحقل الجاذب الشديد للثقب الأسود المادة من النجم، مما يؤدي إلى تكوّن قرص غاز ساخن يغذي الثقب الأسود. عندما يتجه المادة نحو الثقب الأسود، يتم إطلاق شعاعين من البلازما بزوايا قائمة من سطح القرص بسرعات تفوق ربع سرعة الضوء.

لسنوات عديدة، تساءل العلماء عن سلوك شعاعي SS 433. يمكن رؤية الشعاعين في نطاقات الراديو والأشعة السينية في يرة ضوئية من النجم الثنائي المركزي قبل أن تختفي عن الأنظار. ومع ذلك، عند مسافة تقدر بحوالي 75 سنة ضوئية من موقع الإطلاق، تعاود الشعاعات الظهور فجأة كمصادر أشعة سينية ساطعة. ولم تفهم الأسباب وراء هذا الظهور المفاجئ حتى الآن.

لكن الكشف المبتكر الأخير ألقى نورًا جديدًا على شعاعي SS 433. في عام 2018، اكتشف مرصد غاما أشعة خلاف التقاء الماء على ارتفاع عالٍ (HAWC) أشعة غاما عالية الطاقة من شعاعي المايكروكوازار لأول مرة. هذا الكشف أطلق التحدي على النظريات السابقة حيث لم يتم ملاحظة أي انبعاثات أشعة غاما من مايكروكوازار من قبل.

من خلال مقارنة صور الأشعة الغاما في طاقات مختلفة، تمكن العلماء من معهد ماكس بلانك للفيزياء النووية في هايدلبرغ وتعاونية H.E.S.S. من تقدير سرعة الشعاعين بعيدًا عن موقع الإطلاق. هذا التقدير قدم نظرة حاسمة إلى الآليات المسؤولة عن تسريع الجسيمات بفعالية داخل الشعاعين.

اكتشاف الانبعاثات الغاما من شعاعي SS 433 ليس فقط يتحدى النظريات الحالية ولكنه يقدم أيضًا معلومات قيمة عن ديناميكية الشعاعات النسبية في مجرتنا. تم تصنيف SS 433 كمايكروكوازار بسبب التوازيات مع الشعاعات الأكبر التي يتم مشاهدتها في المجرات النشطة مثل الواعق.

استكشاف خصائص SS 433 الفريدة ودراستها المستمرة ما زالت تفكك الألغاز المحيطة بالشعاعات الكونية. مع استكشاف العلماء للأعمق، يصبح الطابع الخادع لهذه الظاهرة الكونية أكثر وضوحًا، مما يمهد الطريق لفهم أعمق للكون من حولنا.

أسئلة شائعة حول شعاعي SS 433

س: ما هو SS 433؟

ج: SS 433 هو جسم فريد من نوعه موجود في مجرتنا “الدرب التبّاري”. وهو يتألف من ثقبٍ أسود ونجم رفيق في نظام ثنائي.

س: كيف يتغذى الثقب الأسود في SS 433؟

ج: يسحب الحقل الجاذب الشديد للثقب الأسود المادة من النجم الرفيق، مما يؤدي إلى تكوّن قرص غاز ساخن يغذي الثقب الأسود.

س: ماذا يحدث عندما تندفع المادة نحو الثقب الأسود؟

ج: عندما تندفع المادة نحو الثقب الأسود، يتم إطلاق شعاعين من البلازما بزوايا قائمة من سطح القرص بسرعات تفوق ربع سرعة الضوء.

س: ما الذي يشكل لغزًا بالنسبة للعلماء في شعاعي SS 433؟

ج: تساءل العلماء طويلاً عن سلوك شعاعي SS 433. يمكن ملاحظتهم في نطاقات الراديو والأشعة السينية في يرة ضوئية من النجم الثنائي المركزي، ولكنهم يظهرون فجأة كمصادر أشعة سينية ساطعة عند مسافة تقدر بحوالي 75 سنة ضوئية من موقع إطلاقهم.

س: ما الاكتشاف المبتكر الذي ألقى الضوء على شعاعي SS 433؟

ج: في عام 2018، اكتشف مرصد غاما أشعة خلاف التقاء الماء على ارتفاع عالٍ (HAWC) أشعة غاما عالية الطاقة من شعاعي المايكروكوازار لأول مرة.

س: كيف ساعدت مقارنة صور الأشعة الغاما العلماء على فهم الشعاعات؟

ج: من خلال مقارنة صور الأشعة الغاما في طاقات مختلفة، تمكن العلماء من تقدير سرعة الشعاعين بعيدًا عن موقع الإطلاق. هذا التقدير قدم نظرة حاسمة إلى الآليات المسؤولة عن تسريع الجسيمات بفعالية داخل الشعاعين.

س: ماذا يعني اكتشاف الانبعاثات الغاما من شعاعي SS 433؟

ج: يتحدى الاكتشاف النظريات الحالية ويقدم معلومات قيمة عن ديناميكية الشعاعات النسبية في مجرتنا. وهو يصنف SS 433 كمايكروكوازار ويوازي الشعاعات الأكبر التي يتم مشاهدتها في المجرات النشطة مثل الواعق.

تعريفات:

1. المايكروكوازار: المايكروكوازار هو نسخة أصغر من الواعق، يضم ثقبًا أسودًا ونجمًا رفيقًا ينبعث منه أمواج إذاعية قوية.

2. الشعاعين من البلازما: الشعاعين من البلازما هم تيارات قوية من الجسيمات المشحونة (بلازما) المنبعثة من كائنات فلكية مثل الثقوب السوداء.

روابط ذات صلة:

– معهد ماكس بلانك للفيزياء النووية

– تعاونية H.E.S.S.