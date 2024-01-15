الحقيقة المذهلة: عطارد هو أقرب جار للأرض

تلخص: لطالما ناقش علماء الفلك أي كوكب هو أقرب جار للأرض، مع إجابات متفاوتة تعتمد على السؤال المحدد المطروح. في حين يُعتبر الزهرة عادة الكوكب الأقرب إلى الأرض، كشف تحليل جديد من قبل الباحثين أن عطارد هو الجار الأقرب للأرض في المتوسط. يفشل النهج التقليدي لحساب المسافات المتوسطة استنادًا إلى نصف القطر المداري في اعتبار أوضاع الكواكب بالنسبة لبعضها البعض. باستخدام طريقة الدائرة النقطية المسماة بمضمون “ونكاريديليكورولاري”، وجد الباحثون أن للزهرة في الواقع مسافة متوسطة تبلغ 105.6 مليون ميل من الأرض، بينما تبعد المريخ حوالي 158.1 مليون ميل في المتوسط. ومع ذلك، يبلغ متوسط مسافة عطارد عن الأرض فقط حوالي 96.6 مليون ميل. علاوة على ذلك، أظهرت المحاكاة التي تجرى على مدى 10,000 عام أن عطارد يقضي حوالي 47% من الوقت كجار أقرب للأرض، مما يجعله البطل بلا منازع. قربه الشديد من الشمس ومداره الأصغر يسمح له بأن يكون في كثير من الأحيان في نفس جانب الأرض، مما يؤدي إلى زيادة قربه. هذا الفهم الجديد يتحدى الافتراضات السابقة ويُلقي الضوء على العلاقات الديناميكية بين الكواكب في نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: أي كوكب هو الأقرب إلى الأرض؟

ج: في حين يُعتبر الزهرة عادة الكوكب الأقرب إلى الأرض استنادًا إلى أقرب مسافة تبلغ حوالي 24 مليون ميل، كشف تحليل جديد أن عطارد هو الجار الأقرب للأرض في المتوسط.

س: كيف تم التوصل إلى هذا الاستنتاج؟

ج: تفشل الطرق التقليدية لحساب المسافات المتوسطة بين الكواكب في اعتبار المواقع النسبية للكواكب خلال مداراتها. باستخدام طريقة الدائرة النقطية المسماة بمضمون “ونكاريديليكورولاري”، وجد الباحثون أن مسافة عطارد الصغيرة تبلغ حوالي 96.6 مليون ميل من الأرض، مما يجعله الكوكب الأقرب في المتوسط.

س: لماذا يكون عطارد أقرب إلى الأرض في المتوسط؟

ج: تقرب عطارد الشديد من الشمس ومداره الأصغر يجعله في كثير من الأحيان في نفس جانب الأرض. حتى عندما لا يكون في نفس الجانب، فإنه لم يبتعد كثيرًا. أما الزهرة والمريخ، فيقضيان فترات طويلة جدًا في مسافات أبعد بكثير عن الأرض.

س: كم من الوقت يقضي عطارد كجار أقرب للأرض؟

ج: أظهرت المحاكاة التي تمت على مدى 10,000 عام أن عطارد يقضي حوالي 47% من الوقت على أنه جار أقرب للأرض. تقضي الزهرة حوالي 36% من الوقت، بينما تقضي المريخ حوالي 17% من الوقت. هذا يجعل عطارد الكوكب الأقرب للأرض في معظم الأحيان في المتوسط.

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