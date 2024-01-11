التحديات الأسبوعية الجديدة تنتظر لاعبي غران توريزمو 7

تنبيه لكل لاعبي غران توريزمو 7! استعدوا لمجموعة جديدة من التحديات الأسبوعية في اللعبة، تقدم سباقات مثيرة وفرصة ربح جوائز خاصة. التحديات الأحدث لعام 2024 متاحة الآن ويمكن الوصول إليها في منتصف الليل بالتوقيت المحلي في كل منطقة زمنية.

تم تقديم ميزة التحديات الأسبوعية في تحديث Spec II للعبة وتقدم قائمة تشغيل من سباقات تستمد من قسم World Circuits في غران توريزمو 7. تتضمن هذه التحديات كل من الأحداث العادية والسباقات الفريدة التي تم إنشاؤها خصيصًا للتحديات الأسبوعية.

من خلال إكمال سباق واحد أو ثلاثة أو خمسة في الأسبوع، يمكن للعبة كسب جوائز مكافئة خاصة. لذلك، حتى إذا كنت قد فازت بالسباقات المختارة بالفعل، فمن المستحسن أن تسابقها مرة أخرى وتهدف إلى الوصول إلى المركز الثالث أو أعلى.

الأحداث الخاصة

تقام الحدث الخاص لهذا الأسبوع في حلبة Deep Forest Raceway. استعد لسباق مثير في سيارة Radical SR3 SL، وهي سيارة صالون قانونية على الطرقات ولكنها متوحشة قليلاً. خطوط القيادة لهذا الراديكال المفتوحة وتنافس في سباق مؤلف من خمسة لفات لفرصة ربح 75,000 نقطة قوة.

بطيء ومرن

إذا كنت تفضل السرعة البطيئة أكثر، انتقل إلى المسار الشرقي لحلبة سوزوكا للمشاركة في التحدي الياباني FF Challenge 450. يتطلب هذا السباق سيارة طرق يابانية بمحرك أمامي ودفع أمامي، ونقطة أداء مقترحة (PP) قدرها 450. أكمل ثلاثة لفات واحصل على الفوز لكسب مكافأة 7,000 نقطة قوة.

American Sunday Cup 600

بالنسبة لمحبي السيارات الأمريكية، فإن حدث American Sunday Cup 600 هو الاختيار الأمثل. سباق على مسار Blue Moon Bay’s Infield A واستعرض مهاراتك في سيارة طرق من الولايات المتحدة الأمريكية، بنقطة أداء (PP) مقترحة قدرها 600. فاز في السباق المتكون من ثلاثة لفات واحصل على مكافأة 16,000 نقطة قوة.

Schwarzwald League

سوف يستمتع عشاق السيارات الألمانية بسباق Schwarzwald League، الذي يقام في حلبة Nurburgring Nordschleife الأيقونية. يفرض السباق حدًا صارمًا لعدد نقاط الأداء قدره 700PP ويقدم تحديًا مؤلفًا من لفة واحدة. إن تحقيق الفوز في هذا السباق الصعب سيكسبك 64,000 نقطة قوة.

World Touring Car 900

استعد لسباق World Touring Car 900 المثير في Trial Mountain. يتطلب هذا السباق سيارات بحد أقصى لعدد نقاط الأداء قدره 900، ويتضمن معاملات للاستهلاك العالي للوقود وارتداد الإطارات لتكثيف التحدي. انتهي من السباق الذي يتكون من عشر لفات في المركز الأول للفوز بجائزة قدرها 160,000 نقطة قوة.

لا تفوت الفرصة للمشاركة في هذه التحديات الأسبوعية المثيرة. تذكر أن تكمل سباق واحد أو ثلاثة أو خمسة أحداث لكسب مكافآت إضافية. تتوفر التحديات المحدثة كل يوم أربعاء في المساء / صباح الخميس في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ترقبوا أجمل التحديات القادمة في 17/18 يناير.

الأسئلة المتكررة

– كم تتم تحديث التحديات الأسبوعية في غران توريزمو 7؟

– يتم تحديث التحديات الأسبوعية كل يوم أربعاء في المساء / صباح الخميس في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

– كيف يمكنني الوصول إلى التحديات؟

– يجب عليك إكمال كتاب GT Cafe Menu 39 ومشاهدة فيلم النهاية للوصول إلى التحديات.

– هل هناك أي قيود في السباقات؟

– نعم، يوجد قيود محددة في كل سباق مثل نوع السيارة، بلد المنشأ، أو حدود عدد نقاط الأداء.