البحث عن الكوكب التاسع: كشف أسرار نظامنا الشمسي

قرار تخفيض كوكب بلوتو من صفة الكوكب إلى صفة كوكب قزم في عام 2006 أثار عاصفة من المشاعر والجدل. كان العديد من الناس، مثل سارة وريبيكا، مرتعبين من هذا الخبر. ومع ذلك، لم تكن إعادة تصنيف بلوتو مجرد تخفيض بل كانت كشفاً يكشف عن اكتشاف أعضاء جدد ومثيرة لدينا في نظامنا الشمسي.

أحد هذه الأجرام السماوية هو إيريس، الذي تم اكتشافه في عام 2005 ويشترك في بعض التشابه مع بلوتو. أصبح من الواضح أنه سيكون هناك المزيد من الأجسام مثل بلوتو وإيريس في انتظار الاكتشاف بمزيد من القوة في تلسكوباتنا. اليوم، نعرف الآن عن خمس كواكب قزمة في نظامنا الشمسي.

ما هي المعايير التي تميز الكواكب عن الكواكب القزمة؟ أنشأت الاتحاد الفلكي الدولي ثلاثة شروط أساسية: يجب أن تدور حول نجم، ويجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتكوين شكل كروي نتيجة للجاذبية، ويجب أن تكون قد محت مدارها من الأجسام ذات الحجم المماثلة. لسوء الحظ، كان هذا المعيار الثالث هو ما أدى إلى تراجع بلوتو من لقب الكوكب.

ومع ذلك، لا ينتهي الأمر هنا. يفترض علماء الفلك أنه قد يكون هناك كوكب تاسع مخفي في انتظار الاكتشاف. من خلال المحاكاة والنمذجة الرياضية، يعتقد الباحثون أن هناك كوكباً تاسعاً، يزن حوالي عشرة أضعاف كتلة الأرض، يكمن في أطراف نظامنا الشمسي. ومع ذلك، تواجه العديد من التحديات في البحث عنه.

الطبيعة الخفية لهذا الكوكب النظري تعقد من عملية البحث. إنه ضعيف للغاية، ويتقدر أن يكون أضعاف 600 من بلوتو، مما يجعله صعباً للكشف عنه حتى بأفضل تلسكوباتنا. وعلاوة على ذلك، تعقد التوسع الواسع للنظام الشمسي والوقت المحدود لظروف المراقبة المثلى من البحث عن الكوكب التاسع.

ومع ذلك، يظل العلماء لا يكلون في سعيهم. أفادت الجهود الأخيرة باستخدام تلسكوب أتاكاما لدراسة الكون بأن هناك عشرة مرشحين محتملين للبحث المزيد عنها. وقد يكون الأمر مسألة وقت قبل أن نكشف عن الأسرار المتربصة في أطراف حياتنا الكوكبية.

في حين أن استكشاف نظامنا الشمسي الخاص بنا يشكل تحدٍ، يقوم الفلكيون أيضًا بالمغامرة فيما وراءه لاكتشاف الكواكب الخارجية. طريقة عبور الكواكب، الذي يتضمن مراقبة انخفاض سطوع النجم عندما تمر الكوكب أمامه، كان حاسما في هذا السعي. بل رصدت التلسكوبات مثل كبلر وتيس الآلاف من النجوم، مما كشف العديد من الكواكب الخارجية.

في الختام، فإن إعادة تصنيف بلوتو فتح الباب لاكتشافات جديدة وأعاد بعث رغبتنا في كشف أسرار نظامنا الشمسي. سواء كان ذلك الكوكب التاسع الخفي أو الكواكب الخارجية في أنظمة النجوم البعيدة، يستمرون الفلكيون في دفع حدود المعرفة وإلهام الرهبة مع كل كشف جديد.