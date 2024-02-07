اكتشاف “سوبير-أرض” جديدة بالقرب من نظامنا الشمسي

في اكتشاف مميز، أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف “سوبير-أرض” في نطاق قريب من منطقة الحياة في نظام شمسي قريب. يُُسمى هذا الكوكب الخارجي باسم TOI-715 b وهو أوسع بمعدل 1.5 مرة من الأرض ويقع على بُعد 137 سنة ضوئية فقط منا. على الرغم من أن هذا قد يبدو بعيدًا، إلا أنه يعتبر قريبًا نسبيًا في الأصطلاحات الفلكية، خاصة عند المقارنة بالتوسع الهائل لمجرتنا درب التبانة، التي تمتد لحوالي 100،000 سنة ضوئية.

يدور TOI-715 b حول نجم قزم أحمر أصغر وأبرد من شمسنا. بسبب درجة حرارة النجم المنخفضة، يمكن لهذه السوبير-أرض أن تدور على مسافة أقرب وما زالت تقع ضمن منطقة توافق الحياة. منطقة توافق الحياة تشير إلى المنطقة المحيطة بنجم حيث تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل على سطح الكوكب، مما يجعله قادرًا بالإمكان على استضافة الحياة.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في مدار TOI-715 b الأقرب هي تكرار مروره أمام نجمه. هذا الحدث العادي يجعل من السهل بشكل كبير تتبع الكوكب ودراسة خصائصه من قبل العلماء. في الواقع، يستغرق “عام” واحد على TOI-715 b فقط 19 يومًا.

في نفس النظام الشمسي، تم التعرف أيضًا على كوكب آخر يشبه الأرض أكثر في القرب منه. في حالة تأكيدها، ستصبح أصغر كوكب في منطقة التوافق الحي لم تكتشفه عن طريق تلسكوب سوفيات مداري للاكتشاف الخارجي (TESS) التابع لناسا، الذي تم إطلاقه في عام 2018. يساهم TESS في التعرف على الكواكب الخارجية المحتملة، والتي يتم متابعتها وتصنيفها بإستخدام تلسكوب ناسا جيمس ويب القمري.

قام بقيادة فريق من العلماء، يقودهم جورجينا درانسفيلد من جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة، بالإشراف على هذا الاكتشاف الملهم. تم نشر نتائج الدراسة في المجلة المحترمة “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”..

على الرغم من أن السوبير-أرض مثل TOI-715 b أكبر من كوكبنا الأرض، فهي لا تزال تندرج ضمن نطاق حجم أخف من العمالقة الجليدية مثل نبتون وأورانوس. يمكن أن تتكون الكواكب السوبير-أرض من مزيج من الصخور والغاز، ويمكن أن تصل كتلتها إلى 10 أضعاف كتلة الأرض. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن جميع السوبير-أرض ليست بالضرورة صالحة للسكن. قد تختلف تركيباتها بشكل واسع، بما في ذلك إمكانية وجود عوالم مائية، أو كواكب تتراوح هياكلها نحو الكرات الثلجية أو حتى كواكب مكونة بشكل رئيسي من غاز كثيف، مشابهة لنبتون.

توفر ناسا أداة تفاعلية تسمح لنا بمقارنة مثيرة بين الأرض و١٥ TOI-759 من خلال أداة تفاعلية تسمح لنا بالتقدير لحجم وعظمة هذه الكائنات الكونية. يعمل اكتشاف هذه السوبير-أرض كتذكير برحلة الكون الواسعة وتنوعه، مشعلًا فضولنا ودفع حدود فهمنا للعوالم البعيدة.

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