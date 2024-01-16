اكتشافات قديمة: اكتشافات أحافير إنجلترا القديمة

إن إنجلترا لديها تاريخ غني من اكتشافات الأحافير الهامة التي توفر نظرة مثيرة حول المخلوقات القديمة التي كانت تجوب الأرض ذات يوم. من المفترسات البحرية العملاقة إلى أسلاف البشر المبكرين، فإن هذه الأحافير لفتت انتباه الخبراء والجمهور على حد سواء. دعونا نستكشف بعض اكتشافات الأحافير الأكثر شهرة في إنجلترا.

الأحافير الكبيرة لأسماك السحلية البحرية

في شباط/فبراير 2021، تم العثور على أكبر أحفورة لمفترس بحري من عصر الديناصورات في احتياطية مياه روتلاند في منطقة الوسط الشرقي. بلغ طول هذه الأحفورة لأسماك السحلية البحرية 33 قدمًا (10 أمتار) وتقدر بعمر حوالي 180 مليون سنة. إنها أكثر أحفورة كاملة من نوعها تم العثور عليها في المملكة المتحدة، وتوفر معلومات قيمة حول هذه التنينات البحرية القديمة.

أول ديناصور في العالم

في أوائل القرن التاسع عشر، قام عالم المسطحات الجيولوجي ويليام باكلاند بمكتشف رائد في مدينة ستونسفيلد بمقاطعة أكسفوردشير. وصف أول ديناصور معترف به علميًا، ميجالوصور، استنادًا إلى عظمة وجدت في منجم للأردواز. هذه العظمة الفكية الجزئية، التي تعرض في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد، كشفت عن وجود الزواحف القديمة التي ستعرف لاحقًا بالديناصورات.

أقدم أحفورة بشرية في بريطانيا

إن رجل بوكسجروف، الذي تم اكتشافه في بوكسجروف بمقاطعة ويست ساسكس في عام 1993، يمثل أقدم أحافير بشرية تم العثور عليها في بريطانيا. ينتمي إلى نوع هومو هايدلبرجنسيس، وتشمل هذه البقايا، التي يبلغ عمرها 500,000 سنة، أجزاءً من الأوتار الإسفينية والأسنان. كما يوفر الموقع أدلة على النشاط البشري المبكر، مثل ذبح الحيوانات الكبيرة.

أحد أكبر اكتشافات فترة العصر الجليدي في المملكة المتحدة

في عام 2017، تم اكتشاف شيء غير عادي في سويندون بولتشير – مقبرة فيلة عصر الجليد. اكتشف سالي ونيفيل هولينجوورث عظمة ساق محجرة، مما أدى إلى تنقيب عن الفيال الذي يعود إلى فترة العصر الجليدي. بالإضافة إلى الفيال، أعطت الموقع أيضًا فأس حجرية صنعها البشر المبكرين. لقد ساهم هذا الاكتشاف بشكل كبير في فهمنا لاحتلال البشر والتغيرات البيئية خلال فترة العصر الجليدي.

قرابة ديناصور تريكس على جزيرة وايت

كشافي الأحافير على شاطئ شانكلين في جزيرة وايت اكتشفوا عظاما يُعتقد أنها تنتمي إلى قريب من ديناصور تريكس. حدد علماء الأحافير من جامعة ساوثهامبتون أربعة عظام تسلِّط الضوء على جنس آخر من سحالي الديناصورات المفترسة الكبيرة التي كانت تجوب شواطئ إنجلترا فيما مضى.

تسلط هذه الاكتشافات الرائعة للأحافير الضوء على ثروة الماضي القديم في إنجلترا وتعتبر شهادة على العمل المستمر لعلماء الأحافير والباحثين في كشف تاريخنا القديم.

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