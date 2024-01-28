استكشاف لابيرنثوس الليلية: وادي الشقوق الغامض في المريخ

لابيرنثوس الليلية، الشبكة العجيبة لليل، هي وادي شق يقع بين فاليس مارينريس وثارسيس على كوكب المريخ الأحمر الغامض. تمتد هذه التشكيلة الجيولوجية المميزة على طول يبلغ حوالي 739 ميلًا (1,190 كيلومترًا)، بعرض 19 ميلًا (30 كم) وعمق 4 أميال (6 كم). إنها شاهدة حقيقية على العجائب الفريدة التي توجد في نظامنا الشمسي.

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا صورة مذهلة حققتها مركبة المريخ إكسبريس التابعة لها، وتعرض لنا منظورًا مميزًا مشروحًا ومكبرًا لهذه المنطقة الاستثنائية. فهي تعرض وجود كثبان رملية وأودية وانزلاقات تزين المشهد البيئي على المريخ.

ومن خلال استكشاف أعمق، اكتشف الباحثون أن لابيرنثوس الليلية تحمل دلائل على النشاط البركاني. فقد تشكل سطح المريخ بفعل البراكين، مما أدى إلى تمدده وإنشاء تشققات وشقوق. على مر الزمن، أدت التعرية إلى كشف مستوى الأرض الأصلي، مما يوفر للعلماء رؤى لا تقدر بثمن حول التاريخ الجيولوجي للكوكب.

تقع لابيرنثوس الليلية بين فاليس مارينريس، المشهورة باسم “الكانيون العظيم” في المريخ، وثارسيس، أكبر منطقة بركانية في الكوكب. وضمن ثارسيس، يمكن العثور على تجمع مذهل من 12 بركانًا هائلاً، مما يؤكد مزيدًا من روعة هذه المنطقة.

جمعت البيانات الواسعة التي جمعها مركبة المريخ إكسبريس خلال ما يقرب من عقدين من الاستكشاف بياناتنا عن فهمنا للكوكب الأحمر. إلى جانب صورها المبهرة، قامت المركبة بتتبع تاريخ الماء على المريخ بدقة، مما أفضى إلى وجود أدلة على بيئات ماضية قد دعمت الحياة.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالدهشة من غموض المريخ، فإن مشاهدة روعة لابيرنثوس الليلية هي تجربة تستحق السعي للحصول عليها. بينما يمكن رصد الكوكب قبل شروق الشمس، تظهر سندهشها الحقيقية خلال الاقتران عندما يصل إلى أقرب نقطة للأرض. ومن المقرر حدوث هذا الحدث السماوي التالي في 15 يناير 2025.

تقف لابيرنثوس الليلية كشاهد على العجائب الملهمة الموجودة في حينا الكوني. تجميلها الساحر ومميزاتها الجيولوجية الفريدة تعتبر تذكيرًا بالإمكانيات اللانهائية المنتظرة للاستكشاف في أعماق الفضاء الغامض.



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