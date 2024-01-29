تلعب زراعة المحاصيل في الفضاء دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة رواد الفضاء خلال المهمات الفضائية الممتدة. بينما تم توثيق تأثيرات السفر الفضائي المطول على الجسم البشري بشكل جيد، يقوم العلماء أيضًا بدراسة كيفية تأثير الجاذبية المصغرة على نمو النباتات. أجرى فريق البحث من جامعة ديلوير الأمريكية دراسة حديثة حول هذا الموضوع، مركزة على الخس وقدرته على الإصابة بالعدوى في بيئة محاكاة للجاذبية المصغرة.

تعتمد النباتات تقليدياً على الجاذبية لتوجيه نموها، حيث تعمل الجذور كأجهزة استشعار. ومع ذلك، عند تعريض الخس في الدراسة للجاذبية المصغرة المحاكاة من خلال التدوير، أظهرت النباتات استجابات غير متوقعة. بدلاً من إغلاق الثغور، وهي حفر صغيرة في الأوراق والسيقان يستخدمها النبات للتنفس، فتحت النباتات الثغور على مصراعيها، معرضة أنفسها للضرر المحتمل.

أوضح نوح توتسلاين، طالب متخرج في جامعة ديلوير، أن فشل النباتات في إغلاق الثغور تحت الضغط كان اكتشافاً غير متوقع. لمحاكاة الجاذبية المصغرة، استخدم الفريق البحثي جهازًا يُسمى كلينوستات يدور به النباتات مما يُشوش قدرتها على تحديد اتجاهها.

استكشفت الدراسة أيضًا فاعلية البكتيريا المساعدة المعروفة بـ “ب. سبتيلس UD1022” ضد السالمونيلا، وهي بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب المرض للإنسان. للأسف، في ظروف تشبه الفضاء، فشلت البكتيريا في حماية النباتات. يشتبه الباحثون أن عدم قدرة البكتيريا على تحفيز إغلاق الثغور منعت التواصل الفعال بين النبات والبكتيريا، مما سمح للسالمونيلا بالغزو.

لمعالجة مسألة زيادة القابلية للإصابة بالعدوى الميكروبية في بيئة الجاذبية المصغرة، تشمل الحلول المحتملة البدء بالبذور المعقمة للحد من وجود الميكروبات على النباتات. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج العلماء إلى تعديل جينات النبات لمنع توسع الثغور في الفضاء.

سيكون البحث المستمر في هذا المجال حاسمًا للمهمات الفضائية المستقبلية، حيث يهدف إلى ضمان توفير مصادر آمنة وغذائية مغذية لرواد الفضاء. من خلال فهم تأثير الجاذبية المصغرة على صحة النباتات، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات للتغلب على هذه التحديات وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة لاستكشاف الفضاء.

المرجع الصحفي:

توتسلاين، ن.، نيل، ك. إي.، ساباجيانام، س.، وآخرون. (2024). تسهل الجاذبية المصغرة المحاكاة بزوغ السالمونيلا في الخس وتكبح وكيل المكافحة الحيوية. أرتش ريبورتس، 14، 898. doi: 10.1038 / s41598-024-51573-y

أسئلة متكررة:

1. ما هو تركيز الدراسة الحديثة التي أجراها الباحثون من جامعة ديلاوير؟

تركزت الدراسة الحديثة على دراسة تأثير الجاذبية المصغرة على نمو النباتات، وتحديداً دراسة الخس وقدرته على الإصابة بالعدوى في بيئة محاكاة للجاذبية المصغرة.

2. ما هي الاستجابة غير المتوقعة التي أظهرها نبات الخس عند تعرضه للجاذبية المصغرة المحاكاة؟

عند تعرضها للجاذبية المصغرة المحاكاة من خلال التدوير، فتحت نباتات الخس ثغورها على مصراعيها بدلاً من إغلاقها. الثغور هي حفر صغيرة في الأوراق والسيقان يستخدمها النبات للتنفس.

3. ما هو الجهاز الذي تم استخدامه لمحاكاة الجاذبية المصغرة في التجربة؟

استخدم فريق البحث جهازًا يسمى كلينوستات لمحاكاة الجاذبية المصغرة. جهاز الكلينوستات قام بتدوير النباتات، مما تسبب في اضطراب اتجاهها.

4. ما هو دور البكتيريا B. subtilis UD1022 في الدراسة؟

استكشفت الدراسة فاعلية البكتيريا B. subtilis UD1022 ضد السالمونيلا، وهي بكتيريا ضارة معروفة بتسببها المرض للإنسان. ومع ذلك، فشلت البكتيريا في حماية النباتات في ظروف تشبه الفضاء.

5. ما هي الحلول المحتملة المقترحة لمعالجة زيادة القابلية للإصابة بالعدوى الميكروبية في بيئة الجاذبية المصغرة؟

لمعالجة هذه المسألة، تشمل الحلول المحتملة البدء بالبذور المعقمة للحد من وجود الميكروبات على النباتات. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج العلماء إلى تعديل جينات النبات لمنع توسع الثغور في الفضاء.

6. لماذا البحث المستمر في هذا المجال مهم للمهمات الفضائية المستقبلية؟

البحث المستمر في هذا المجال ضروري للمهمات الفضائية المستقبلية لأنه يهدف إلى ضمان توفير مصادر غذائية آمنة ومغذية لرواد الفضاء. من خلال فهم تأثير الجاذبية المصغرة على صحة النباتات، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات للتغلب على هذه التحديات وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة لاستكشاف الفضاء.

روابط ذات صلة:

– NASA

– SpaceX

– الوكالة الفضائية الأوروبية (ESA)