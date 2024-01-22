استعراض قريب للكواكب وجسم الفضاء 2024 BM

جسم الفضاء 2024 BM، كما هو معلن عنه من قبل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لوكالة ناسا، هو صخرة فضائية مثيرة للاهتمام والتي ستمر بالقرب من الأرض اليوم، في 22 يناير. رغم أن اسمه قد يبدو مخيفًا، دعونا نستكشف التفاصيل لنفهم الطبيعة الحقيقية لهذا الكويكب.

ينتمي جسم الفضاء 2024 BM إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض وهو جزء من مجموعة من صخور الفضاء التي تعبر طريق الأرض. يتم تسميتها على اسم كويكب أبولو الهائل 1862، حيث تتمتع هذه الكائنات السماوية بمحاور نصفية أكبر من الأرض. إنه أمر مثير للاهتمام أن نفكر في أن هذه الصخور هي بقايا من تكوين نظامنا الشمسي المبكر.

ليس هذا هو المرة الأولى التي يقترب فيها جسم الفضاء 2024 BM من الأرض. لقد حدثت لقاءاته السابقة في 5 ديسمبر 1900، عند مسافة 23 مليون كيلومتر. اليوم، سيقترب بمسافة أقل تقدر بحوالي 3 مليون كيلومتر. ومع ذلك، لا تقلقوا، حيث أن ناسا تؤكد لنا أنه لا يُتوقع اصطدام هذا الكويكب الصغير بكوكبنا.

بلغ قطر جسم الفضاء 2024 BM حوالي 150 قدمًا، مما يعني أنه يقارب حجم الطائرات. من المدهش أن هذه الأبعاد ليست غير مألوفة بالنسبة للكويكبات التي تمر بانتظام بالقرب من الأرض. ليُصنف كجسم محتمل للخطر، فإن الكويكب يجب أن يكون أكبر من حوالي 490 مترًا وقادرًا على الاقتراب في ضلوع 7.5 مليون كيلومتر من كوكبنا. وبالتالي، فإن جسم الفضاء 2024 BM لا يفي بالمعايير المطلوبة لأن يعتبر خطيرًا.

كيف يؤثر مثل هذه الكويكبات على كوكب؟ تتأثر مساراتها بحقول الجاذبية للكواكب الأكبر، مثل الكواكب. إذا كان تأثير التفاعل مع جاذبية كوكب ما كافيًا، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير مسار الكويكب، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث اصطدام. ومع ذلك، في حالة جسم الفضاء 2024 BM، فإن مثل هذا الحدث غير مرجح بشدة.

بينما نستمر في استكشاف عجائب نظامنا الشمسي، فإن دراسة الأجسام القريبة من الأرض تصبح ذات أهمية قصوى. من خلال رصد وفهم هذه الكويكبات، يمكن للعلماء أن يستعدوا بشكل أفضل للمواجهات المستقبلية. بينما قد لا يشكل جسم الفضاء 2024 BM تهديدًا، إلا أن وجوده يعتبر تذكيرًا بالمخاطر المحتملة التي تتجول بين النجوم.

الأسئلة الشائعة:

1. ما هو جسم الفضاء 2024 BM؟

– جسم الفضاء 2024 BM هو صخرة فضائية مقرر مرورها بالأرض اليوم في 22 يناير. ينتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض وهو جزء من مجموعة من صخور الفضاء التي تعبر طريق الأرض.

2. كم حجم جسم الفضاء 2024 BM؟

– يبلغ حجم جسم الفضاء 2024 BM حوالي 150 قدمًا، ويعادل حجم الطائرات.

3. هل جسم الفضاء 2024 BM خطر محتمل على الأرض؟

– لا، لا يُتوقع اصطدام جسم الفضاء 2024 BM بالأرض. لا يفي بالمعايير المطلوبة لأن يعتبر خطيرًا حيث أنه أصغر من الحجم المطلوب لصنف “جسم محتمل للخطر”.

4. هل جسم الفضاء 2024 BM اقترب من الأرض من قبل؟

– نعم، جسم الفضاء 2024 BM قد اقترب من الأرض في السابق في 5 ديسمبر 1900، عند مسافة 23 مليون كيلومتر. اليوم، سيقترب بمسافة أقل تقدر بحوالي 3 مليون كيلومتر.

5. كيف تؤثر مثل هذه الكويكبات على كوكب؟

– تتأثر كويكبات مثل جسم الفضاء 2024 BM بحقول الجاذبية لكائنات سماوية أكبر مثل الكواكب. إذا كان التفاعل مع جاذبية كوكب ما كافيًا، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير مسار الكويكب، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث اصطدام. ومع ذلك، فإن حدوث ذلك في حالة جسم الفضاء 2024 BM غير مرجح بشدة.

تعاريف:

– مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض: مجموعة من الكويكبات التي تعبر طريق الأرض وتمتلك محاور نصفية أكبر من الأرض.

– جسم محتمل للخطر: كويكب يكون أكبر من حوالي 490 مترًا ومن الممكن أن يقترب في ضلوع 7.5 مليون كيلومتر من كوكبنا.

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– مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا (CNEOS)

– موقع ناسا الرسمي