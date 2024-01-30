استعد لخمسة لقاءات قريبة: الأرض على موعد لشهر مثير مع تحليق الكويكبات

تستعد الأرض لأسبوع مثير مع سلسلة من اللقاءات القريبة المرتقبة مع خمسة كويكبات، ليس واحدًا أو اثنين فقط. على الرغم من أن حجم وقرب هذه الصخور الفضائية قد يبدو مرعبًا، إلا أنه يتم تأكيد مرورها بأمان بدون أي ضرر.

يقود الأداء الرائع لهذه الفرقة المذهلة كويكب 2008 OS7 الرائع ، والذي يبلغ قطره 890 قدمًا (حوالي 0.27 كم). هذا العملاق الفلكي الذي اكتشفه ناسا في عام 2008، سيقترب بشكل أقرب من الأرض يوم الجمعة 2 فبراير، على بُعد يصل إلى حوالي 1.77 مليون ميل. على الرغم من أن ذلك قد يبدو كبيرًا، إلا أنه يجب أن نلاحظ أنه من الناحية الكونية، هذا المسافة تُعتبر صغيرة نسبيًا.

ترافق كويكب 2008 OS7 أربعة كويكبات أخرى، وكل منها يختلف في الحجم. في 28 يناير، مر الكويكب 2024 AU4 ، الذي يبلغ عرضه حوالي 260 قدمًا، بأمان من الأرض عند مسافة تبلغ 3.92 مليون ميل. وفي 30 يناير، يُتوقع أن يقترب كويكب 2007 EG، الذي يبلغ حجمه حوالي حجم طائرة شبه قارية بنحو 130 قدمًا (0.04 كم)، أكثر بقليل حيث سيصل إلى مسافة تبلغ 3.8 مليون ميل.

عندما ندخل شهر فبراير، ستظهر مذيد من الكويكبات. سيمر كويكب 2024 BY، الذي يُعادل حجمه حجم منزل، على بُعد 1.57 مليون ميل في 1 فبراير. وبالمثل، في نفس اليوم، سيحلق كويكب 2003 BM4 الذي يبلغ طوله 120 قدمًا (0.04 كم) ويشبه حجم الطائرة، على بُعد 2.06 مليون ميل.

على الرغم من جذب هذه اللقاءات القريبة الانتباه، من المهم أن نلاحظ أن المسافة المتوسطة بين الأرض والقمر تبلغ حوالي 239,000 ميل، والمسافة المتوسطة بين الأرض والشمس تبلغ حوالي 93 مليون ميل. لذا على الرغم من حجمها وقربها، لا تشكل هذه الكويكبات تهديدًا لكوكبنا.

معظم الكائنات القريبة من الأرض (NEOs) لا تقترب بما يكفي لتسبب القلق، ولكن بعضها، المعروفة باسم الكويكبات الخطرة المحتملة (PHAs)، تتطلب اهتمامًا إضافيًا. فالكويكبات والكويكبات النيزكية التي يزيد حجمها عن 500 قدم يمكن أن تقترب من مسافة 4.7 مليون ميل من الأرض. ومن بينها يوجد أبوفيس، المعروف أيضًا باسم الكويكب “إله الفوضى” ويبلغ طوله حوالي 370 ياردة.

لذا، استعد التلسكوب الخاص بك واستمتع بهذا العرض السماوي والأرض تواجه هذه الكويكبات المذهلة والتي تذكرنا بروعة وشمولية كوننا.