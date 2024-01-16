في حادث غريب، قام أحد المالكين في مقاطعة بوتنام بنيويورك باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة غزو السناجب لحديقته. بدلاً من استخدام الوسائل التقليدية، قام برش السناجب بصبغة صاهرة حمراء سامة. وقد تم اتهام مارك كون، صاحب المنزل البالغ من العمر 62 عامًا، بتسميم الحيوانات.

وكان السبب وراء هذا العمل غير المألوف هو استياء المالك من السناجب التي تزعج كلابه وتجعلهم ينبحون بشكل مستمر. اعتقد كون أنه من خلال رش السناجب بالصبغة وأن يتم ردها عن العودة. علاوة على ذلك، شعر أن ذلك سيساعده على تحديد ما إذا كانت السناجب التي تعود إلى حديقته هي نفسها أم لا.

تم إبلاغ جمعية حماية حيوانات بوتنام كاونتي، التي تمتلك صلاحيات إنفاذ القانون، بالوضع من قبل إدارة القروض التي بروبشن. اكتشفت الضباط أن كون قد قام بصيد السناجب، ودهنها بصبغة لون التفاح الأحمر من ماركة Rust-Oleum، ثم إطلاقها على بُعد ربع ميل تقريبًا.

على الرغم من أن السناجب لم يتم العثور عليها حتى الآن، إلا أنه تم التقاطها في فيديو المراقبة وتم رصدها من قبل سكان المنطقة المحلية. يجري التعامل مع هذا الحادث على أنه تعذيب للحيوانات، ويتم التحقيق في الأمر من قبل جمعية حماية حيوانات بوتنام كاونتي.

هذا الفعل غير المألوف لرش السناجب بالصبغة يعتبر حالة متطرفة في محاولة لحل مشكلة شائعة. يمكن أن يأخذ تعذيب الحيوانات أشكالًا مختلفة، ومن الضروري معالجة مثل هذه الحوادث لضمان رفاهية الحيوانات في مجتمعاتنا.