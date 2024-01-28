إطلاق سفينة الشحن التجارية “ستارلاينر” المؤجل من قبل ناسا مجددًا في شهر أبريل

أعلنت ناسا أنها تستعد أخيرًا لإرسال رائدي فضاء اثنين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن سفينة الشحن “ستارلاينر” التابعة لشركة بوينغ في منتصف شهر أبريل. يأتي هذا بعد سنوات من التأخير والمشاكل التقنية التي عانت منها المشروع.

واجهت سفينة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ عقبات أثناء عملية الحصول على شهادة الطيران، ولكن تعتقد الوكالة الفضائية الآن أن تم تحقيق تقدم كبير في حل هذه المشاكل. في اختبار السقوط الأخير، تمت أداء المركبة الفضائية بنجاح، مما أعطى ناسا الثقة في شهادة نظامها العام.

كانت ناسا قد اختارت في الأصل كل من بوينغ وسبيس إكس في عام 2014 لتطوير أنظمة نقل الطاقم للسفر الفضائي. حصلت بوينغ على عقد بقيمة 4.2 مليار دولار، بينما حصلت سبيس إكس على 2.6 مليار دولار. ومع ذلك، تمكنت سبيس إكس من تحقيق انجاز كبير في عام 2020 عندما أكملت أول رحلة لها بطاقم وقامت منذ ذلك الحين بالعديد من الرحلات إلى ISS مع الطاقم والحمولة. في المقابل، قامت بوينغ حتى الآن بإجراء اثنين فقط من اختبارات الرحلات غير المأهولة لسفينة ستارلاينر.

لمعالجة مخاوف السلامة، كانت بوينغ تعمل أيضًا على إزالة لاصقة قابلة للاشتعال بشكل محتمل تُعرف باسم P213 من المركبة الفضائية. في المناطق التي قد يؤدي إزالة الشريط إلى مشاكل أخرى في المعدات، اتخذت الشركة تدابير احترازية عن طريق لف الشريط بشريط غير قابل للاشتعال ومقاوم للاحتكاك وتثبيت حواجز الحريق على حزم الأسلاك.

كجزء من التحضيرات للإطلاق القادم، تجري حاليًا تمارين رئيسية لعمليات الرحلة المتكاملة. أنهى فريق دعم المهمة مؤخرًا تدريبًا لمدة يومين لاختبار المهمة من فصل الإرساء إلى عملية الهبوط في مجمع وايت ساندز الصاروخي في ولاية نيومكسيكو.

على الرغم من التحديات والتأخيرات الكبيرة التي واجهت مشروع ستارلاينر، إلا أن ناسا متفائلة بشأن الإطلاق القادم. مع اقتراب المركبة الفضائية من أول رحلة لها بطاقم، فإنه يمثل إنجازاً هاماً لمشاركة بوينغ في برنامج ناسا للطاقم التجاري، مما يفتح آفاقًا لاستكشاف الفضاء البشري المستقبلي.

أسئلة وأجوبة

س: متى سترسل ناسا رائدي فضاء اثنين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن سفينة الشحن “ستارلاينر” التابعة لشركة بوينغ؟

ج: تستعد ناسا لإرسال رائدي فضاء اثنين إلى ISS على متن سفينة “ستارلاينر” التابعة لبوينغ في منتصف شهر أبريل.

س: هل واجه مشروع سفينة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ أي تأخيرات أو مشاكل تقنية؟

ج: نعم، واجه مشروع سفينة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ سنوات من التأخير والمشاكل التقنية.

س: هل حققت بوينغ تقدمًا في حل هذه المشاكل؟

ج: نعم، حققت بوينغ تقدمًا كبيرًا في حل المشاكل. اجتازت المركبة الفضائية ستارلاينر اختبار السقوط الأخير بنجاح، مما منح ناسا الثقة في شهادة نظامها العام.

س: أي شركة اختارتها ناسا في عام 2014 لتطوير أنظمة نقل الطاقم للسفر الفضائي؟

ج: اختارت ناسا كل من بوينغ وسبيس إكس في عام 2014 لتطوير أنظمة نقل الطاقم. حصلت بوينغ على عقد بقيمة 4.2 مليار دولار، بينما حصلت سبيس إكس على 2.6 مليار دولار.

س: هل حققت سبيس إكس أي إنجازات كبيرة في السفر الفضائي؟

ج: نعم، حققت سبيس إكس إنجازًا كبيرًا في عام 2020 عندما أكملت أول رحلة بطاقم، ومنذ ذلك الحين قامت بالعديد من الرحلات إلى ISS مع الطاقم والحمولة.

س: كم عدد اختبارات الرحلة غير المأهولة التي قامت بوينغ بها لسفينة ستارلاينر؟

ج: قامت بوينغ بإجراء اثنين فقط من اختبارات الرحلة غير المأهولة لسفينة ستارلاينر حتى الآن.

س: ما هي مخاوف السلامة التي يعمل على معالجتها بوينغ لسفينة ستارلاينر؟

ج: كانت بوينغ تعمل على إزالة لاصقة قابلة للاشتعال بشكل محتمل تُعرف باسم P213 من المركبة الفضائية.

س: كيف تعاملت بوينغ مع مخاوف السلامة المتعلقة بالشريط؟

ج: في المناطق التي قد يؤدي إزالة الشريط إلى إحداث مشاكل في المعدات الأخرى، قامت بوينغ بلف الشريط بشريط غير قابل للاشتعال ومقاوم للاحتكاك وتثبيت حواجز الحريق على حزم الأسلاك.

س: ما هي التحضيرات التي تجري حاليًا للإطلاق القادم؟

ج: تجري حاليًا تمارين رئيسية لعمليات الرحلة المتكاملة. أنهى فريق دعم المهمة مؤخرًا تدريبًا لمدة يومين لاختبار المهمة من فصل الإرساء إلى عملية الهبوط.

س: هل تتفائل ناسا بشأن الإطلاق القادم لسفينة ستارلاينر؟

ج: نعم، تتفائل ناسا بشأن الإطلاق القادم لسفينة ستارلاينر.

س: ماذا يعني الإطلاق القادم لسفينة ستارلاينر بالنسبة لمشاركة بوينغ في برنامج ناسا للطاقم التجاري؟

ج: يعتبر الإطلاق القادم لسفينة ستارلاينر إنجازًا هامًا لمشاركة بوينغ في برنامج ناسا للطاقم التجاري ويفتح آفاقًا لاستكشاف الفضاء البشري المستقبلي.

التعاريف:

– المحطة الفضائية الدولية (ISS): محطة فضائية قابلة للسكن تعمل كمختبر للأبحاث العلمية والتعاون الدولي في الفضاء.

– سفينة الشحن “ستارلاينر” التابعة لشركة بوينغ: مركبة طاقم تم تطويرها بواسطة بوينغ لنقل الرواد من وإلى محطة الفضاء الدولية.

– سبيس إكس: شركة أمريكية خاصة لتصنيع الطيران والشحن الفضائي.

– تدريب المهمة: تجربة تمهيدية قبل المهمة لمحاكاة الإجراءات والمهام التي ستتم خلال المهمة الفعلية.

روابط ذات صلة:

– الموقع الرسمي لناسا

– الموقع الرسمي لبوينغ

– الموقع الرسمي لسبيس إكس