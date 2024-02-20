أول خطوة في تنظيف القمامة الفضائية: روكيت لاب تطلق بنجاح قمر اصطناعي لتفتيش الحطام

تحققت شركة Rocket Lab من إنجاز مهم في استكشاف الفضاء من خلال إطلاق بنجاح مهمتها “بفحص دقيق” من قاعدة الإطلاق الفضائية ماهيا. تهدف المهمة إلى المساعدة في تنظيف القمامة الفضائية من خلال إطلاق قمر اصطناعي لفحص حطام الفضاء لفائدة شركة Astroscale Japan Inc.

صُمم القمر الصناعي لإزالة الحطام النشط، الذي يزن 150 كيلوغرامًا، لاختبار التقنيات والعمليات التي من شأنها التقرب من الحطام ومراقبته في المدار. تُسهم هذه الخطوة الحاسمة في تقييم إمكانية تواصل الأقمار الصناعية المستقبلية مع الحطام الفضائي والمساعدة في إسقاطه من المدار. بذلك، يهدف إلى ضمان استدامة الفضاء للأجيال القادمة.

سيتركز القمر الصناعي بشكل أساسي على رصد مرحلة صاروخ هيرو H-2A اليابانية المهجورة والمتقادمة في المدار المنخفض حول الأرض منذ إطلاق قمر مراقبة الأرض GOSAT في عام 2009. وسيتم تجهيزه بكاميرات ومستشعرات لتفحص بعناية المرحلة الصاروخية التي يبلغ طولها 11 مترًا وعرضها 4 أمتار.

من المتوقع أن تستمر مهمة Astroscale بالكامل بين ثلاثة إلى ستة أشهر، خلالها ستقوم بجمع بيانات ونظرات حيوية. هدفهم هو تطوير طرق مبتكرة للحد من الحطام الفضائي، مما يجعل الفضاء أكثر إمكانية للوصول إليه وأكثر أمانًا.

لعبت شركة Rocket Lab دورًا حاسمًا في هذه المهمة من خلال تصميم جدولة الإطلاق ومعلمات النقل المداري بدقة ودقة لتسهيل الاجتماع بين قمر ADRAS-J ومرحلة الصاروخ المهجورة. وعلى الرغم من تلقي المعلمات الحاسمة قبل الإطلاق بـ 20 يومًا فقط، فإن شركة Rocket Lab نجحت في تنفيذ المهمة بدقة ودقة عاليتين.

نجاح هذه المهمة يُظهر خبرة Rocket Lab في توفير تحليلات التوجيه والتنقل والتحكم المتقدمة بسرعة واستجابة. عبر بيتر بيك، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab، عن فخره بتمكين مثل هذه المهمة المتقدمة ودعم الجهود للحد من الحطام الفضائي.

بشكل عام، يمثل إطلاق قمر الفحص للحطام نقطة تحول أخرى هامة في تنظيف القمامة الفضائية وخلق بيئة فضائية مستدامة. تسلط التعاون بين Rocket Lab و Astroscale الضوء على أهمية الشراكة والخبرة في تحقيق الانجازات في استكشاف الفضاء والحفاظ عليه.

لمزيد من المعلومات حول Rocket Lab ومهماتهم، قم بزيارة موقع Rocket Lab.

لمعرفة المزيد عن شركة Astroscale ومبادراتها للحد من الحطام الفضائي، قم بزيارة موقع Astroscale.