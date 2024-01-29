أهمية اختيار مواقع الفن الصخري في أرنهيم لاند

تكشف الأبحاث الجديدة عن العملية النوعية في اختيار مواقع فن الصخور الذي يحمل أهمية دولية في أرنهيم لاند. وبدلاً من أن تكون عشوائية، تم اختيار هذه المواقع بشكل استراتيجي بناءً على نقاط المراقبة، حيث يقدمون وجهات نظر حاسمة. قام فريق البحث بجامعة فليندرز بالتعاون مع نجانجما رينجرز وأصحاب الأراضي التقليدية إيري بتوظيف تقنيات مبتكرة مثل استطلاعات الطيران والطائرات بدون طيار، وتصوير طبقات التربة الجوفية والبيانات الارتفاعية لإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح لـ 103 مواقع فن الصخور في منطقة بحيرة ريد ليلي.

واحدة من النتائج الرئيسية لهذا البحث هي كشف الظروف البيئية التي وجدت قبل 15,000 إلى 28,000 سنة، عندما كانت أرض السهول المغمورة تقل بشكل كبير عما هي عليه الآن. هذه التغيرات في المناظر الطبيعية لها تأثير كبير على كيفية استخدام مواقع فن الصخور وإمكانية الوصول إليها، والمناظر التي كانسراة الأصحاب التقليديين لها.

يؤكد الأستاذ المشارك إيان موفات على أن المناظر الطبيعية في أرنهيم لاند قد تم تحولها بشكل جذري على مر الزمن، بدءًا من المناطق الساحلية إلى المستنقعات والغابات والأراضي الرطبة العذبة. توفر هذه التغيرات سياقًا مهمًا لتفسير فن الصخور. من خلال نمذجة التغيرات البيئية، تلقي الأبحاث ضوءًا جديدًا على اختيار واستخدام هذه المواقع، ودورها في حياة المجتمع والعشائر.

تسلط الأبحاث أيضًا الضوء على تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر في تشكيل المناظر الطبيعية. لقد تحرك الخط الساحلي في منطقة ريد ليلي، مما أثر على مرتفعات الصخور الرملية والسهول المغمورة. هذا التحول من السافانا المفتوحة إلى الوحل والأهوار المانجروفية والأراضي العذبة المملوءة موسميًا له تأثيرات عميقة على حركة البشر والتفاعل، والمواضيع المصورة في فن الصخور.

يوضح الدكتور جاراد كوليسار، أحد الباحثين المشاركين، أن إنتاج فن الصخور كان الأكثر نشاطًا وتنوعًا خلال الفترة التي كانت فيها المانجروف هي المسطحات المغمورة بالفيضانات قبل حوالي 6000 عام. يعد وفرة الموارد التي يقدمها المانجروف مصدرًا محتملاً لسكان بشرية أكبر أو بجذب المزيد من الناس بسبب ضياع الأراضي الناتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر.

علاوة على ذلك، تكشف الأبحاث أن فن الصخور تم إنتاجه بشكل متعمد في المناطق ذات الرؤية على مسافات بعيدة تتطلع للمناطق المانجروفية. وهذا يشير إلى أن هذه الرؤى قد تسهم في الصيد أو تستخدم كنقاط رصد خلال فترة تشهد فيها نزوح العديد من الأفراد نتيجة لاستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر.

يؤكد الاختيار المتعمد لمواقع فن الصخور، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتداخلة مع التغيرات في المناظر الطبيعية، على أهمية عظيمة للأثرياء والآثار في أرنهيم لاند. لا تعزز نتائج هذه الدراسة فقط فهمنا لهذه المواقع، ولكنها تعطي إمكانات مستقبلية للبحث في استكشاف المزيد حول التاريخ القديم لهذه المنطقة المذهلة.

الأسئلة المتداولة حول اختيار المواقع المقصودة لفن الصخور في أرنهيم لاند:

س: ما هو التركيز الرئيسي للبحث الذي أجري في أرنهيم لاند؟

ج: ركز البحث على الكشف عن عملية الاختيار المقصودة وراء مواقع فن الصخور في أرنهيم لاند وفهم علاقتها بالمناظر الطبيعية المتغيرة.

س: ما هي التقنيات المستخدمة في البحث؟

ج: استخدم البحث تقنيات مبتكرة مثل استطلاعات الطيران والطائرات بدون طيار، وتصوير طبقات التربة الجوفية والبيانات الارتفاعية لإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح لمواقع فن الصخور في منطقة بحيرة ريد ليلي.

س: ما هي واحدة من النتائج الرئيسية لهذا البحث؟

ج: واحدة من النتائج الرئيسية هي كشف الظروف البيئية التي وجدت قبل 15,000 إلى 28,000 سنة عندما كان سطح السهول المغمورة أقل بكثير مما هو عليه اليوم. هذه التغيرات في المناظر الطبيعية تؤثر على استخدام مواقع فن الصخور وقدرتها على الوصول إليها.

س: كيف أثرت ارتفاع مستوى سطح البحر في المناظر الطبيعية ومواقع فن الصخور؟

ج: قام ارتفاع مستوى سطح البحر بتحويل الخط الساحلي في منطقة ريد ليلي، مما أثر على مرتفعات الصخور الرملية والسهول المغمورة. هذا التحول قام بتغيير المناظر من السفانا المفتوحة إلى الوحل والمستنقعات المانجروفية والأراضي العذبة المملوءة موسميًا، وهذا يؤثر على حركة البشر والتفاعل والمواضيع المصورة في فن الصخور.

س: متى كانت فترة إنتاج فن الصخور الأكثر نشاطًا وتنوعًا؟

ج: كانت فترة الإنتاج النشطة والمتنوعة لفن الصخور قبل حوالي 6000 عامًا تقريبًا، خلال فترة كانت فيها المانجروف تغطي السهول المغمورة بالفيضانات. ويُعتقد أن وفرة الموارد التي يوفرها المانجروف أدت إلى استدامة سكان بشرية أكبر أو إلى بقاء المزيد من الناس عند بعضهم البعض بسبب ضياع الأراضي الناتج عن ارتفاع سطح البحر.

س: أين تم تفضيل مواقع فن الصخور في أرنهيم لاند؟

ج: تكشف الأبحاث أن فن الصخور تم تفضيله في المناطق التي تطل على مناظر طويلة المدى وتتطلع إلى المناطق المانجروفية. يُعتقد أن هذه الرؤى تُسهّل الصيد أو تستخدم كنقاط مراقبة خلال فترة تشهد فيها نزوح العديد من الأفراد نتيجةً لارتفاع مستوى سطح البحر.

س: ماذا يُظهر الاختيار المتعمد لمواقع فن الصخور عن أرنهيم لاند؟

ج: يُظهر الاختيار المتعمد لمواقع فن الصخور، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات مع التغيرات في المناظر الطبيعية، أهمية أرخ pالأثرياء والآثار عظيمة في أرنهيم لاند. إنها تسلط الضوء على أهمية فهم السياق واستخدام هذه المواقع في سياق المجتمع وحياة العشائر.

التعاريف الرئيسية:

– المناظر الطبيعية الماقة قطع طبيعية التشكيل في الماضي، عادة ما تكون مستندة إلى العناصر الجيولوجية والبيئية.

– سهل طويعي: هو منطقة منخفضة المستوى المجاورة لنهر تغمر بانتظام بالماء أثناء فترات السيولة العالية، وغالبًا ما يتميز بتربة غنية.

– أصحاب التقليد: يشير إلى الشعوب الأصلية الأسترالية أو جزر توريس الرسمية الذين لديهم صلة روحية أو سلالية أو ثقافية بمنطقة معينة من الأرض كما يعترف بها القانون الأسترالي.

– الحجر الرملي: صخر رسوبي يتكون بشكل أساسي من حبيبات رملية أو حبيبات صخرية بحجم الرمل.