أزمة في المهمة: مركبة فضائية تفقد وقودها وتتعذر وصولها إلى سطح القمر

في ضربة لاستكشاف الفضاء، لن تتمكن المركبة الهبوطية القمرية الأولى التي أطلقت من الولايات المتحدة في الـ 50 عامًا الماضية من الهبوط على سطح القمر بسبب تسرب في الوقود. تعرضت Peregrine 1، وهي مسبار فضائي تجاري، لفقدان حاسم في الوقود بعد فترة قصيرة من الإقلاع. وعلى الرغم من أن الفريق تمكن من تشغيل طبقة الطاقة الشمسية عن طريق تحرك مفترض، يتوقع أن تعمل دفائن المركبة لمدة تصل إلى 40 ساعة إضافية قبل أن تفقد الطاقة. وعلى الرغم من هذا الأمر، ستجري المسبار تجارب في الفضاء قبل أن تنفد بطارياته.

الأسئلة المتكررة:

س: ما الذي تسبب في فشل Peregrine 1؟

ج: تعرضت المركبة الهبوطية لفقدان حاسم في الوقود بسبب خلل في نظام الدفع، مما تسبب في تسرب الوقود.

س: هل ستتمكن المركبة الهبوطية من جمع بيانات أو إجراء تجارب؟

ج: نعم، بالرغم من عدم قدرة المركبة على الهبوط على سطح القمر، ستقوم بإجراء تجارب في الفضاء قبل أن تنفد بطارياتها.

س: ما هي المعدات التي تحملها المركبة الهبوطية؟

ج: تحتوي المركبة على معدات علمية تابعة لناسا، بما في ذلك أجهزة لقياس مستويات الإشعاع، والجليد المائي السطحي والجوفي، والمجال المغناطيسي، والغلاف الخارجي. كما تحتوي على حمولة غير علمية، مثل عينات الحمض النووي من رؤساء الولايات المتحدة السابقين وبقايا جين رودنبيري، مبتكر سلسلة Star Trek.

س: ما هو رد فعل ناسا على فشل المركبة الهبوطية؟

ج: تعمل ناسا مع Astrobotic للتحقيق في سبب المشكلة في نظام الدفع وأعربت عن أن “الفضاء أمر صعب”.

على الرغم من نجاح الإقلاع الأولي، واجهت المركبة الهبوطية Peregrine 1 ضربة كبيرة عندما تسرب الوقود مما أدى إلى فقدان حاسم في الوقود. أكدت Astrobotic، الشركة التي تقف وراء المشروع، وجود خلل في نظام الدفع وأكدت أن المركبة لن تتمكن من الوصول إلى سطح القمر. ومع ذلك، تمكن الفريق من ابتكار مناورة لتوجيه المركبة نحو الشمس وضمان عمل الطبقة الشمسية.

لسوء الحظ، يمكن لدفائن المركبة أن تعمل فقط لفترة محدودة، وتقدر بحوالي 40 ساعة كحد أقصى. ونتيجة لذلك، الهدف الآن هو دفع Peregrine أقرب ما يمكن إلى مسافة القمر قبل أن تفقد قدرتها على الحفاظ على وضعية توجيه نحو الشمس وفقدان الطاقة في النهاية.

المركبة الهبوطية Peregrine 1، التي تحمل معدات علمية تابعة لناسا، بما في ذلك أجهزة لقياس مختلف جوانب سطح القمر، تم إطلاقها على صاروخ Vulcan Centaur القوي، الذي يعد مشروعًا مشتركًا بين بوينغ ولوكهيد. كان من المتوقع أن يوفر هبوطها المخطط على القمر بيانات قيمة للمهمات البشرية المستقبلية.

من بين الحمولات العلمية على متنها، الأجهزة المصممة لقياس مستويات الإشعاع، والجليد المائي السطحي والجوفي، والمجال المغناطيسي، والغلاف الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة خمسة مجسات صغيرة للقمر وحمولات غير علمية، بما في ذلك عينات الحمض النووي من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ورماد جين رودنبيري، مبتكر سلسلة Star Trek.

على الرغم من عدم قدرة المركبة الهبوطية Peregrine 1 على تحقيق هبوطها المخطط على سطح القمر، ستقوم بعد ذلك بإجراء تجارب في الفضاء قبل نفاد طاقة بطارياتها. أعربت ناسا عن التزامها بالعمل مع Astrobotic للتحقيق وفهم سبب المشكلة في نظام الدفع، مع التركيز على تحديات استكشاف الفضاء.